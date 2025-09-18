Самолет во Франции полчаса кружил над городом из-за уснувшего диспетчера

https://ria.ru/20250918/ajachcho-2042829075.html

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пассажирский самолет был вынужден почти полчаса кружить над французским Аяччо из-за того, что авиадиспетчер заснул и не выходил на связь, сообщает радиостанция Franceinfo. "Подлетающий к Аяччо самолет оказывается без связи с диспетчерской башней, так как авиадиспетчер спит. В течение почти получаса самолет кружит над городом, прежде чем благополучно приземлиться", - говорится в материале. Отмечается, что в такую непростую ситуацию попал самолет, летевший в понедельник из Парижа. Впрочем, по словам одного из пассажиров, люди на борту сочли происходящее смешным. Управление гражданской авиации Франции заявило, что уже начало проверки в связи с произошедшим. По его информации, численность сотрудников диспетчерской башни в момент инцидента соответствовала требованиям: на месте присутствовали два диспетчера, один из которых ушел на перерыв. Заснувшего диспетчера проверили на наличие алкоголя в крови, результат теста оказался отрицательным. Как отмечает радиостанция, инцидент может грозить ему санкциями.

