Самолет во Франции полчаса кружил над городом из-за уснувшего диспетчера - РИА Новости, 18.09.2025
19:45 18.09.2025
Самолет во Франции полчаса кружил над городом из-за уснувшего диспетчера
Самолет во Франции полчаса кружил над городом из-за уснувшего диспетчера
Пассажирский самолет был вынужден почти полчаса кружить над французским Аяччо из-за того, что авиадиспетчер заснул и не выходил на связь
в мире
аяччо
париж
франция
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пассажирский самолет был вынужден почти полчаса кружить над французским Аяччо из-за того, что авиадиспетчер заснул и не выходил на связь, сообщает радиостанция Franceinfo. "Подлетающий к Аяччо самолет оказывается без связи с диспетчерской башней, так как авиадиспетчер спит. В течение почти получаса самолет кружит над городом, прежде чем благополучно приземлиться", - говорится в материале. Отмечается, что в такую непростую ситуацию попал самолет, летевший в понедельник из Парижа. Впрочем, по словам одного из пассажиров, люди на борту сочли происходящее смешным. Управление гражданской авиации Франции заявило, что уже начало проверки в связи с произошедшим. По его информации, численность сотрудников диспетчерской башни в момент инцидента соответствовала требованиям: на месте присутствовали два диспетчера, один из которых ушел на перерыв. Заснувшего диспетчера проверили на наличие алкоголя в крови, результат теста оказался отрицательным. Как отмечает радиостанция, инцидент может грозить ему санкциями.
аяччо
париж
франция
в мире, аяччо, париж, франция
В мире, Аяччо, Париж, Франция
Самолет во Франции полчаса кружил над городом из-за уснувшего диспетчера

Franceinfo: самолет полчаса кружил над городом Аяччо из-за уснувшего диспетчера

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пассажирский самолет был вынужден почти полчаса кружить над французским Аяччо из-за того, что авиадиспетчер заснул и не выходил на связь, сообщает радиостанция Franceinfo.
"Подлетающий к Аяччо самолет оказывается без связи с диспетчерской башней, так как авиадиспетчер спит. В течение почти получаса самолет кружит над городом, прежде чем благополучно приземлиться", - говорится в материале.
Отмечается, что в такую непростую ситуацию попал самолет, летевший в понедельник из Парижа.
Впрочем, по словам одного из пассажиров, люди на борту сочли происходящее смешным.
Управление гражданской авиации Франции заявило, что уже начало проверки в связи с произошедшим. По его информации, численность сотрудников диспетчерской башни в момент инцидента соответствовала требованиям: на месте присутствовали два диспетчера, один из которых ушел на перерыв.
Заснувшего диспетчера проверили на наличие алкоголя в крови, результат теста оказался отрицательным. Как отмечает радиостанция, инцидент может грозить ему санкциями.
В мире Аяччо Париж Франция
 
 
