Самолет во Франции полчаса кружил над городом из-за уснувшего диспетчера
Самолет во Франции полчаса кружил над городом из-за уснувшего диспетчера - РИА Новости, 18.09.2025
Самолет во Франции полчаса кружил над городом из-за уснувшего диспетчера
Пассажирский самолет был вынужден почти полчаса кружить над французским Аяччо из-за того, что авиадиспетчер заснул и не выходил на связь, сообщает радиостанция... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:45:00+03:00
2025-09-18T19:45:00+03:00
2025-09-18T19:45:00+03:00
в мире
аяччо
париж
франция
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пассажирский самолет был вынужден почти полчаса кружить над французским Аяччо из-за того, что авиадиспетчер заснул и не выходил на связь, сообщает радиостанция Franceinfo. "Подлетающий к Аяччо самолет оказывается без связи с диспетчерской башней, так как авиадиспетчер спит. В течение почти получаса самолет кружит над городом, прежде чем благополучно приземлиться", - говорится в материале. Отмечается, что в такую непростую ситуацию попал самолет, летевший в понедельник из Парижа. Впрочем, по словам одного из пассажиров, люди на борту сочли происходящее смешным. Управление гражданской авиации Франции заявило, что уже начало проверки в связи с произошедшим. По его информации, численность сотрудников диспетчерской башни в момент инцидента соответствовала требованиям: на месте присутствовали два диспетчера, один из которых ушел на перерыв. Заснувшего диспетчера проверили на наличие алкоголя в крови, результат теста оказался отрицательным. Как отмечает радиостанция, инцидент может грозить ему санкциями.
