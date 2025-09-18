https://ria.ru/20250918/a7-2042838658.html

А7 представила альтернативные платежные решения на Московском финфоруме

2025-09-18T20:39:00+03:00

компания «а7»

илан шор

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания А7 представила альтернативные платежные решения в сессии "Новые цифровые платформенные решения для бизнеса" в рамках Московского финансового форума, сообщает пресс-служба платформы. Дискуссия собрала представителей власти, бизнеса и IT-сектора и была посвящена поиску новых финансовых инструментов для бизнеса в условиях изменяющегося мирового порядка. Модератором обсуждения стал заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. "Мы довольно быстро решили в 2022 году, что нам не нужны общегосударственные решения, что мы должны создавать условия и инфраструктуру для того, чтобы бизнес сам создавал такие решения – в том числе, платформенные", – отметил Чебесков на сессии. Участники обсудили перспективы альтернативных платежных систем, цифровых активов и векселей в условиях политизации мировой банковской сферы. А7 представила собственные решения, которые позволяют бизнесу снижать операционные и регуляторные барьеры и выходить на новые рынки. Генеральный директор А7 Илан Шор отметил, что необходимость таких решений продиктована мировой ситуацией и растущими ограничениями в традиционном банкинге. "Мы сделали бизнес прозрачный, открытый, честный, платим с него налоги, ведем его достаточно открыто. Считаем, что он полезный для государства, потому что это альтернативная система платежей. На наш взгляд очень важно, что другие страны стали заинтересованы в развитии нашей системы. Почему? Во-первых, глобальная банковская система политизирована. Во-вторых, за десятилетия система комплаенса стала для 30–40% бизнеса просто невыносима", – приводит пресс-служба слова Шора. Он уточнил, что компания уже открыла офисы в Нигерии и Зимбабве и планирует расширение в другие регионы. По его словам, интерес зарубежных рынков подтверждает актуальность создаваемых решений.

