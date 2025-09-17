Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что США предоставят Киеву ракеты для Patriot
20:26 17.09.2025 (обновлено: 20:27 17.09.2025)
Зеленский заявил, что США предоставят Киеву ракеты для Patriot
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что в первые два пакета военной помощи из США, оплаченные странами ЕС в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского вооружения для Киева, войдут ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS, при этом не уточнил, кто в США предоставил ему такие гарантии. "Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5-3,6 миллиардов (долларов – ред.). Первые два пакета - по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, роберта метсола, дональд трамп, нато, евросоюз, европарламент
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Роберта Метсола, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Европарламент
© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что в первые два пакета военной помощи из США, оплаченные странами ЕС в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского вооружения для Киева, войдут ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS, при этом не уточнил, кто в США предоставил ему такие гарантии.
"Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5-3,6 миллиардов (долларов – ред.). Первые два пакета - по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
