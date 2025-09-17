Зеленский одобрил идею встречи с Путиным без условий и поставил условие
Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным без условий
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий, и тут же вдвинул условие — не в Москве.
Ранее Путин заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
При этом он подчеркнул, что не намерен ехать на переговоры в Москву, но готов рассматривать предложения о встрече в любой другой стране, кроме России.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине
15 сентября, 16:31