Рейтинг@Mail.ru
Зеленский одобрил идею встречи с Путиным без условий и поставил условие - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 17.09.2025 (обновлено: 10:13 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042381483.html
Зеленский одобрил идею встречи с Путиным без условий и поставил условие
Зеленский одобрил идею встречи с Путиным без условий и поставил условие - РИА Новости, 17.09.2025
Зеленский одобрил идею встречи с Путиным без условий и поставил условие
Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T07:23:00+03:00
2025-09-17T10:13:00+03:00
в мире
москва
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий, и тут же вдвинул условие — не в Москве. Ранее Путин заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. "Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. &lt;...&gt; Я готов встретиться без каких-либо условий", — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. При этом он подчеркнул, что не намерен ехать на переговоры в Москву, но готов рассматривать предложения о встрече в любой другой стране, кроме России. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042366993.html
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042057809.html
москва
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_63638ed3b1e7df60a7870e388ad3e846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, Москва, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
Зеленский одобрил идею встречи с Путиным без условий и поставил условие

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным без условий

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий, и тут же вдвинул условие — не в Москве.
Ранее Путин заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Зеленский пригласил военных других стран обучаться на Украине
02:24
"Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. <...> Я готов встретиться без каких-либо условий", — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
При этом он подчеркнул, что не намерен ехать на переговоры в Москву, но готов рассматривать предложения о встрече в любой другой стране, кроме России.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине
15 сентября, 16:31
 
В миреМоскваРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала