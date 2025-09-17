Рейтинг@Mail.ru
16:15 17.09.2025 (обновлено: 16:28 17.09.2025)
Фальков рассказал о приемной кампании в вузы
Фальков рассказал о приемной кампании в вузы
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские вузы закрыли почти 100% выделенных мест в рамках приемной кампании 2025 года, в университеты поступило 904 тысячи человек, заявил министр науки высшего образования Валерий Фальков. "В результате конкурса университеты практически на 100% закрыли установленные цифры приема. По предварительным данным, в вузы зачислено 904 тысячи выпускников школ и колледжей, в том числе на бюджетные места - более 440 тысяч человек, на условиях платного приема - 464 тысячи человек", - сказал он на совещании президента РФ с членами правительства России.
общество, россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские вузы закрыли почти 100% выделенных мест в рамках приемной кампании 2025 года, в университеты поступило 904 тысячи человек, заявил министр науки высшего образования Валерий Фальков.
"В результате конкурса университеты практически на 100% закрыли установленные цифры приема. По предварительным данным, в вузы зачислено 904 тысячи выпускников школ и колледжей, в том числе на бюджетные места - более 440 тысяч человек, на условиях платного приема - 464 тысячи человек", - сказал он на совещании президента РФ с членами правительства России.
