https://ria.ru/20250917/vuzy-2042518052.html

Фальков рассказал о приемной кампании в вузы

Фальков рассказал о приемной кампании в вузы - РИА Новости, 17.09.2025

Фальков рассказал о приемной кампании в вузы

Российские вузы закрыли почти 100% выделенных мест в рамках приемной кампании 2025 года, в университеты поступило 904 тысячи человек, заявил министр науки... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:15:00+03:00

2025-09-17T16:15:00+03:00

2025-09-17T16:28:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953969092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f05378d49a299d3964e6c5c1b4026df.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские вузы закрыли почти 100% выделенных мест в рамках приемной кампании 2025 года, в университеты поступило 904 тысячи человек, заявил министр науки высшего образования Валерий Фальков. "В результате конкурса университеты практически на 100% закрыли установленные цифры приема. По предварительным данным, в вузы зачислено 904 тысячи выпускников школ и колледжей, в том числе на бюджетные места - более 440 тысяч человек, на условиях платного приема - 464 тысячи человек", - сказал он на совещании президента РФ с членами правительства России.

https://ria.ru/20250917/putin-2042516702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование