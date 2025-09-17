Рейтинг@Mail.ru
В рамках квоты для участников СВО в вузы зачислили 28,7 тысячи человек - РИА Новости, 17.09.2025
16:19 17.09.2025 (обновлено: 16:29 17.09.2025)
В рамках квоты для участников СВО в вузы зачислили 28,7 тысячи человек
В рамках квоты для участников СВО в вузы зачислили 28,7 тысячи человек - РИА Новости, 17.09.2025
В рамках квоты для участников СВО в вузы зачислили 28,7 тысячи человек
В рамках квоты для участников СВО и их родственников в вузы РФ зачислены 28,7 тысячи человек, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В рамках квоты для участников СВО и их родственников в вузы РФ зачислены 28,7 тысячи человек, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Предметом пристального внимания является прием по отдельной квоте для участников специальной военной операции и членов их семей... В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тысячи мест, зачислено 28,7 тысячи человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч", - сказал Фальков на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
общество, россия, валерий фальков, владимир путин, образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
В рамках квоты для участников СВО в вузы зачислили 28,7 тысячи человек

Фальков: в рамках квоты для участников СВО в вузы зачислены 28,7 тысячи человек

© РИА Новости / Владимир ТрефиловВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В рамках квоты для участников СВО и их родственников в вузы РФ зачислены 28,7 тысячи человек, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Предметом пристального внимания является прием по отдельной квоте для участников специальной военной операции и членов их семей... В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тысячи мест, зачислено 28,7 тысячи человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч", - сказал Фальков на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
Путин рассказал о росте числа поступивших в колледжи
ОбществоРоссияВалерий ФальковВладимир ПутинОбразованиеСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
