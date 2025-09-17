https://ria.ru/20250917/vuz-2042519289.html

В рамках квоты для участников СВО в вузы зачислили 28,7 тысячи человек

В рамках квоты для участников СВО и их родственников в вузы РФ зачислены 28,7 тысячи человек, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:19:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В рамках квоты для участников СВО и их родственников в вузы РФ зачислены 28,7 тысячи человек, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Предметом пристального внимания является прием по отдельной квоте для участников специальной военной операции и членов их семей... В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тысячи мест, зачислено 28,7 тысячи человек. Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч", - сказал Фальков на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.

