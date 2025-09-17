Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 17.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 17.09.2025 (обновлено: 12:16 17.09.2025)
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили за сутки до 275 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили за сутки до 275 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду."ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Великомихайловка, Березовое Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили за сутки до 275 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду.
"ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Великомихайловка, Березовое Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
