ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Востока" за сутки
2025-09-17T12:09:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили за сутки до 275 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду."ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Великомихайловка, Березовое Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.
