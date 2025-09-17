https://ria.ru/20250917/vsu--2042432899.html

ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили за сутки до 275 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили за сутки до 275 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду."ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Великомихайловка, Березовое Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области.

