В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.09.2025
23:05 17.09.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 22.48 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев в Telegram-канале.
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Железобетонное укрытие. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 22.48 мск.
"На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев в Telegram-канале.
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
БезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
