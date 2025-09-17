https://ria.ru/20250917/voennye-2042446973.html
Российские войска вошли в Новоивановку в Запорожской области
Российские войска вошли в Новоивановку в Запорожской области - РИА Новости, 17.09.2025
Российские войска вошли в Новоивановку в Запорожской области
Российские войска вошли в село Новоивановка на северо-востоке Запорожской области у границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение,... РИА Новости, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Российские войска вошли в село Новоивановка на северо-востоке Запорожской области у границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов рассказал агентству, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее села Ольговское в Запорожской области по направлению к расположенной у границы с Днепропетровской областью Украины Новоивановкой, освободив около 30 квадратных километров. "Наши войска вошли в Новоивановку. Идут активные боевые действия. Инициатива в руках нашей армии. Начались бои за освобождение населенного пункта", - сказал Рогов. Ольговское, как сообщало Минобороны 15 сентября, было освобождено подразделениями группировки войск "Восток".
