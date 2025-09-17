https://ria.ru/20250917/vizit-2042540181.html
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года. В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. "Премьер-министр выразил надежду на возможность приветствовать президента Путина в Индии в конце этого года", - сообщила пресс-служба Моди по итогам телефонного разговора с президентом России. Путин в среду провел телефонный разговор с премьером Индии, в ходе которого, в частности, поздравил Моди с 75-летием. Лидеры двух стран также обсудили целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года
