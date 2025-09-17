https://ria.ru/20250917/vizit-2042540181.html

Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года

Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года - РИА Новости, 17.09.2025

Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года

Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T17:34:00+03:00

2025-09-17T17:34:00+03:00

2025-09-17T17:34:00+03:00

в мире

индия

россия

владимир путин

нарендра моди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958444343_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_a02552ba82169c9e94b0e473809954a6.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года. В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. "Премьер-министр выразил надежду на возможность приветствовать президента Путина в Индии в конце этого года", - сообщила пресс-служба Моди по итогам телефонного разговора с президентом России. Путин в среду провел телефонный разговор с премьером Индии, в ходе которого, в частности, поздравил Моди с 75-летием. Лидеры двух стран также обсудили целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.

https://ria.ru/20250917/modi-2042534565.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди