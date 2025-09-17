Рейтинг@Mail.ru
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/vizit-2042540181.html
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года - РИА Новости, 17.09.2025
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года
Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:34:00+03:00
2025-09-17T17:34:00+03:00
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958444343_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_a02552ba82169c9e94b0e473809954a6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года. В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. "Премьер-министр выразил надежду на возможность приветствовать президента Путина в Индии в конце этого года", - сообщила пресс-служба Моди по итогам телефонного разговора с президентом России. Путин в среду провел телефонный разговор с премьером Индии, в ходе которого, в частности, поздравил Моди с 75-летием. Лидеры двух стран также обсудили целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
https://ria.ru/20250917/modi-2042534565.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958444343_195:0:1742:1160_1920x0_80_0_0_c4e0a957b005e2bf09861b4d18b8f4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года

Моди подтвердил, что ожидает Путина с визитом в конце года

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Нарендра Моди во время встречи
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре.
"Премьер-министр выразил надежду на возможность приветствовать президента Путина в Индии в конце этого года", - сообщила пресс-служба Моди по итогам телефонного разговора с президентом России.
Путин в среду провел телефонный разговор с премьером Индии, в ходе которого, в частности, поздравил Моди с 75-летием. Лидеры двух стран также обсудили целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Индия стремится к укреплению партнерства с Россией, заявил Моди
17:08
 
В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала