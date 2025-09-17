Рейтинг@Mail.ru
Улицы в Махачкале затопило из-за ливня
10:45 17.09.2025 (обновлено: 11:37 17.09.2025)
Улицы в Махачкале затопило из-за ливня
Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в среду оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025
МАХАЧКАЛА, 17 сен — РИА Новости. Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в среду оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. Серьезные пробки образовались в микрорайоне Редукторный и на проспекте Акушинского. Осадки выпали и в других территориях Дагестана. Как сообщает "Дагестанавтодор", в районах, пострадавших от последствий ливней, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
2025
происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
МАХАЧКАЛА, 17 сен — РИА Новости. Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в среду оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.
Серьезные пробки образовались в микрорайоне Редукторный и на проспекте Акушинского.
Осадки выпали и в других территориях Дагестана. Как сообщает "Дагестанавтодор", в районах, пострадавших от последствий ливней, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
