Улицы в Махачкале затопило из-за ливня
Улицы в Махачкале затопило из-за ливня
2025-09-17T10:45:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 17 сен — РИА Новости. Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в среду оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. Серьезные пробки образовались в микрорайоне Редукторный и на проспекте Акушинского. Осадки выпали и в других территориях Дагестана. Как сообщает "Дагестанавтодор", в районах, пострадавших от последствий ливней, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
