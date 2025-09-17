https://ria.ru/20250917/ulitsy-2042409177.html

Улицы в Махачкале затопило из-за ливня

Улицы в Махачкале затопило из-за ливня - РИА Новости, 17.09.2025

Улицы в Махачкале затопило из-за ливня

Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в среду оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025

МАХАЧКАЛА, 17 сен — РИА Новости. Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, в среду оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости. Серьезные пробки образовались в микрорайоне Редукторный и на проспекте Акушинского. Осадки выпали и в других территориях Дагестана. Как сообщает "Дагестанавтодор", в районах, пострадавших от последствий ливней, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

