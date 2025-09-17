https://ria.ru/20250917/ukraina-2042382142.html
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину - РИА Новости, 17.09.2025
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
Войска коалиции желающих в случае отправки на Украину не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, заявил бывший премьер-министр... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T07:34:00+03:00
2025-09-17T07:34:00+03:00
2025-09-17T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
владимир путин
борис джонсон
евросоюз
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Войска коалиции желающих в случае отправки на Украину не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Kyiv Independent.“Конечно, они (войска. — Прим. ред.) не будут воевать. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки”, — отметил он.Ранее на Десятом Восточном экономическом форме, который проходил 3-6 сентября во Владивостоке, президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет считать законными целями любые войска на территории Украины.Если же удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных контингентов там нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил глава государства.
украина
россия
великобритания
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
