Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 17.09.2025 (обновлено: 09:33 17.09.2025)
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину
Войска коалиции желающих в случае отправки на Украину не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, заявил бывший премьер-министр... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Войска коалиции желающих в случае отправки на Украину не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Kyiv Independent.“Конечно, они (войска. — Прим. ред.) не будут воевать. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки”, — отметил он.Ранее на Десятом Восточном экономическом форме, который проходил 3-6 сентября во Владивостоке, президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет считать законными целями любые войска на территории Украины.Если же удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных контингентов там нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил глава государства.
Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину

Борис Джонсон: войска коалиции желающих не будут воевать на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Getty Images / Roy Rochlin
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Войска коалиции желающих в случае отправки на Украину не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Kyiv Independent.
“Конечно, они (войска. — Прим. ред.) не будут воевать. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки”, — отметил он.
Ранее на Десятом Восточном экономическом форме, который проходил 3-6 сентября во Владивостоке, президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет считать законными целями любые войска на территории Украины.
Если же удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных контингентов там нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил глава государства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
