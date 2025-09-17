https://ria.ru/20250917/ukraina-2042382142.html

Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину

Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину

Борис Джонсон высказался об отправке войск ЕС на Украину

Войска коалиции желающих в случае отправки на Украину не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, заявил бывший премьер-министр... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Войска коалиции желающих в случае отправки на Украину не будут принимать непосредственного участия в боевых действиях, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Kyiv Independent.“Конечно, они (войска. — Прим. ред.) не будут воевать. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки”, — отметил он.Ранее на Десятом Восточном экономическом форме, который проходил 3-6 сентября во Владивостоке, президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет считать законными целями любые войска на территории Украины.Если же удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных контингентов там нет, потому что Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил глава государства.

