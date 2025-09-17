https://ria.ru/20250917/uchenye-2042445059.html
Глава РАН рассказал об отношении к российским ученым за рубежом
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Российских ученых в мире уважают, несмотря на непростые геополитические условия – они поддерживают международные связи и участвуют в мероприятиях за рубежом, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. "Мы поддерживаем международные связи активно. Российская академия наук состоит в более 40 различных научных международных союзов – например, в области химии, физики, математики мы остаемся там участниками", - сказал Красников. По его словам, в самой РАН состоят иностранные члены из 56 стран мира, в ходе выборов в этом году избрали 39 новых иностранных членов, в том числе из Индии, Китая, Великобритании. "Конечно, сказать, что геополитика никоим образом не влияет на нашу работу, нельзя. Но наши ученые продолжают участвовать в конференциях, печататься в международных журналах, участвовать в обсуждениях по своим направлениям", - добавил Красников. На Западе сейчас российских ученых безусловно уважают, отметил академик. "Даже по себе привожу пример – я являюсь членом совета директоров европейского отделения Global Semiconductor Alliance. Эта ассоциация объединяет крупнейших мировых разработчиков и производителей полупроводниковой промышленности, я активно там работаю. В нашем союзе нет субъективизма, российских ученых там уважают, а если где-то и возникают проблемы, то они связаны, в первую очередь, с субъективными, личными моментами – от руководства этих организаций многое зависит", - заключил ученый.
