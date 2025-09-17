Работавшие в ЦЕРН российские ученые хотят вернуться
Красников заявил, что программа трудоустройства работавших в ЦЕРН ученых готова
© AP Photo / Martial TrezziniТоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) недалеко от Женевы
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) недалеко от Женевы. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Работавшие в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) российские ученые хотят вернуться, программа их трудоустройства в РФ готова, заявил РИА Новости президент РАН Геннадий Красников.
ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий.
По словам Красникова, проблема "утечки мозгов" из страны перестала быть актуальной. "Очень многие к нам, наоборот, собираются возвращаться. У нас, как вы знаете, была проблема с ЦЕРНом - у многих ученых закончились контракты, и им не стали их продлевать. И могу сказать, что эти ученые практически все готовы вернуться в Россию и работать у нас", - сказал Красников.
По словам академика, для возвращения этим физикам-ядерщикам нужно создать условия для работы, чтобы они максимально использовали свои знания и возможности.
"И мы сейчас совместно с отделением физических наук РАН такую программу подготовили", - пояснил академик.
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Запад сейчас предлагает российским и белорусским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет, заявлял в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
