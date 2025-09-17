https://ria.ru/20250917/uchenye-2042378462.html

Работавшие в ЦЕРН российские ученые хотят вернуться

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Работавшие в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) российские ученые хотят вернуться, программа их трудоустройства в РФ готова, заявил РИА Новости президент РАН Геннадий Красников.ЦЕРН - крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий.По словам Красникова, проблема "утечки мозгов" из страны перестала быть актуальной. "Очень многие к нам, наоборот, собираются возвращаться. У нас, как вы знаете, была проблема с ЦЕРНом - у многих ученых закончились контракты, и им не стали их продлевать. И могу сказать, что эти ученые практически все готовы вернуться в Россию и работать у нас", - сказал Красников.По словам академика, для возвращения этим физикам-ядерщикам нужно создать условия для работы, чтобы они максимально использовали свои знания и возможности."И мы сейчас совместно с отделением физических наук РАН такую программу подготовили", - пояснил академик.Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября 2024 года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.Запад сейчас предлагает российским и белорусским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет, заявлял в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

