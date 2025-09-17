https://ria.ru/20250917/tusk-2042479297.html

Премьер Польши защищает военных, попавших ракетой в жилой дом

Премьер Польши защищает военных, попавших ракетой в жилой дом - РИА Новости, 17.09.2025

Премьер Польши защищает военных, попавших ракетой в жилой дом

Премьер-министр Польши Дональд Туск защищает военных, попавших ракетой в жилой дом вместо дрона. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:28:00+03:00

2025-09-17T14:28:00+03:00

2025-09-17T14:28:00+03:00

в мире

польша

россия

белоруссия

дональд туск

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915306002_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_1154bc2d1c9374c11ef912770777d047.jpg

ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск защищает военных, попавших ракетой в жилой дом вместо дрона. Ранее сообщалось, что в Люблинском воеводстве на жилой дом упал дрон, частично его разрушив. Во вторник издание Rzeczpospolita объявило, что в дом попал не дрон, а это была ракета, выпущенная из самолета F-16 во время операции по уничтожению дронов. "После завершения расследования соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента о всех обстоятельствах инцидента. Руки прочь от польских солдат", - написал Туск на платформе Х. При этом он считает, что военные в данном инциденте не виноваты. "Вся ответственность за ущерб, причинённый дому в Вырыках, лежит на организаторах провокации с использованием дрона", - написал Туск. Премьер Польши 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от властей Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, 11 сентября сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.

https://ria.ru/20250915/polsha-2042097392.html

https://ria.ru/20250912/polsha-2041574502.html

https://ria.ru/20250914/polsha-2041880918.html

польша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, нато, f-16