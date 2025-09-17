https://ria.ru/20250917/tramp-2042589088.html

В Лондоне осудили политику Трампа и связали ее с ситуацией в Британии

В Лондоне осудили политику Трампа и связали ее с ситуацией в Британии - РИА Новости, 17.09.2025

В Лондоне осудили политику Трампа и связали ее с ситуацией в Британии

На многотысячном митинге против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа в Лондоне выступили активисты, известные политики и лидер партии зелёных, РИА Новости, 17.09.2025

в мире

лондон

великобритания

виндзор

дональд трамп

илон маск

джереми корбин

ЛОНДОН, 17 сен - РИА Новости. На многотысячном митинге против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа в Лондоне выступили активисты, известные политики и лидер партии зелёных, которые обвинили Трампа, миллиардера Илона Маска и их союзников в экономических и социальных бедах Британии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сторонники коалиции "Стоп Трамп" прошли маршем от Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си до Парламентской площади, где состоялся митинг. Спикеры осудили не только Трампа, но и бизнесмена Илона Маска, британского правого активиста Томми Робинсона и главу британской популистской партии Reform UK Надежда Фаража. Выступая на митинге, бывший лидер партии лейбористов, а ныне независимый депутат Джереми Корбин раскритиковал экономическую политику Трампа и приравнял ее к политике властей Британии. "То, что представляет собой Дональд Трамп - не экономический и демократический популизм. Города опустошены, рабочие места уничтожены, а обрабатывающая промышленность разрушена и распродана... Он олицетворяет чудовищный уровень экономического неравенства в США, а также чудовищный уровень экономического неравенства, существующий в Великобритании. Сейчас ситуация в Британии ухудшается из-за экономической стратегии премьер министра Кира Стармера", - сказал Корбин. Лидер партии зелёных Зэк Полански со сцены назвал "тройкой мошенников" Трампа, бизнесмена Илона Маска и лидера британской популистской партии Reform UK Найджела Фаража. "Здесь не рады Дональду Трампу, а также ещё одному человеку, который распахнул для Трампа свои объятия. Это Найджел Фараж. Фаража, похоже, не беспокоят торговые войны Трампа, запреты книг. Похоже, его не беспокоит геноцид в Газе и отношения Трампа с Джеффри Эпштейном... Нужно добавить туда еще и Илона Маска. Это тройка мошенников", - заявил политик. Член парламента Зара Султана, которая недавно ушла из партии лейбористов, подчеркнула, что сегодняшняя акция является ответом на масштабную акцию правых в Лондоне в субботу. "Правые прошли маршем при поддержке международных ультраправых деятелей, их приветствовал Илон Маск и они были воодушевлены ядовитой политикой Дональда Трампа. Но они не представляют Британию. Они не говорят от нашего имени. Они представляют собой опасное меньшинство, поощряемое политическим классом, которое делает из мигрантов козлов отпущения, финансирует раскол общества и закрывают глаза на рост расизма", - заявила депутат. Трамп прибыл в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. В день прибытия противники американского лидера уже провели небольшую акцию в Виндзоре, где в среду проходит официальный прием с участием короля Карла III и четы Трампов. Ранее организаторы протестов из коалиции "Стоп Трамп" обещали провести масштабную акцию в Лондоне, которая затмит собой недавние протесты правых. Поскольку Трамп находится в Виндзоре, акцию в центре Лондона он не видит. При этом британские СМИ ранее предположили, что, поскольку американский лидер активно следит за событиями и высказываниями в свой адрес, он с высокой вероятностью осведомлен об акции. Как сообщала газета Washington Post, маршрут визита в Великобританию Трампа продуман таким образом, чтобы избежать протеста. Газета напоминает, что в ходе своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика.

