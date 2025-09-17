https://ria.ru/20250917/tokaev-2042410450.html
Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне
Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне - РИА Новости, 17.09.2025
Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне
Риск ядерного Армагеддона в мире возрос, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Tengrinews. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск ядерного Армагеддона в мире возрос, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Tengrinews."Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия", — сказал он на IIIV Съезде лидеров мировых религий в Астане.Президент подчеркнул, что в мире вместо конструктивных настроений усиливается конфронтация и растет социальная напряженность. В таких реалиях важную роль, по его мнению, должна играть дипломатия.В августе замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что вероятность возникновения ядерного конфликта сохраняется.
Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне
Президент Казахстана Токаев предупредил о высоком риске ядерного армагеддона