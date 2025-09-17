https://ria.ru/20250917/tokaev-2042410450.html

Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне

Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне - РИА Новости, 17.09.2025

Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне

Риск ядерного Армагеддона в мире возрос, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Tengrinews. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T10:49:00+03:00

2025-09-17T10:49:00+03:00

2025-09-17T12:40:00+03:00

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

астана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск ядерного Армагеддона в мире возрос, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Tengrinews."Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия", — сказал он на IIIV Съезде лидеров мировых религий в Астане.Президент подчеркнул, что в мире вместо конструктивных настроений усиливается конфронтация и растет социальная напряженность. В таких реалиях важную роль, по его мнению, должна играть дипломатия.В августе замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что вероятность возникновения ядерного конфликта сохраняется.

https://ria.ru/20250905/zaharova-2039992676.html

казахстан

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, астана