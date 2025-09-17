Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 17.09.2025 (обновлено: 12:40 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/tokaev-2042410450.html
Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне
Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне - РИА Новости, 17.09.2025
Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне
Риск ядерного Армагеддона в мире возрос, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Tengrinews. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:49:00+03:00
2025-09-17T12:40:00+03:00
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск ядерного Армагеддона в мире возрос, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Tengrinews."Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия", — сказал он на IIIV Съезде лидеров мировых религий в Астане.Президент подчеркнул, что в мире вместо конструктивных настроений усиливается конфронтация и растет социальная напряженность. В таких реалиях важную роль, по его мнению, должна играть дипломатия.В августе замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что вероятность возникновения ядерного конфликта сохраняется.
https://ria.ru/20250905/zaharova-2039992676.html
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_445a992acaf7ee1ae601a4bd0296f148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, астана
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Астана
Президент Казахстана сделал заявление об армагеддоне

Президент Казахстана Токаев предупредил о высоком риске ядерного армагеддона

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск ядерного Армагеддона в мире возрос, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Tengrinews.
«
"Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия", — сказал он на IIIV Съезде лидеров мировых религий в Астане.
Президент подчеркнул, что в мире вместо конструктивных настроений усиливается конфронтация и растет социальная напряженность. В таких реалиях важную роль, по его мнению, должна играть дипломатия.
В августе замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что вероятность возникновения ядерного конфликта сохраняется.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Захарова рассказала о важности ядерного сдерживания
5 сентября, 13:55
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала