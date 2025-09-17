https://ria.ru/20250917/svr--2042392949.html

СВР выпустит сборник архивных материалов советской разведки о ВОВ

СВР выпустит сборник архивных материалов советской разведки о ВОВ - РИА Новости, 17.09.2025

СВР выпустит сборник архивных материалов советской разведки о ВОВ

Служба внешней разведки России опубликует новый большой сборник рассекреченных архивных документов о Второй мировой войне, сообщил директор СВР, председатель... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:33:00+03:00

2025-09-17T09:33:00+03:00

2025-09-17T09:47:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

общество

сергей нарышкин

россия

москва

российское историческое общество

музей победы

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035997216_0:262:2776:1824_1920x0_80_0_0_d0009cca58071fea8579d31ba1b720c8.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки России опубликует новый большой сборник рассекреченных архивных документов о Второй мировой войне, сообщил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Один из юбилейных проектов, посвященных 80-летию Победы, я хотел бы сегодня анонсировать. Это шеститомник архивных материалов Службы внешней разведки, который содержит более 800 различных материалов... Сегодня электронная версия шеститомника будет размещена на сайтах и Службы внешней разведки, и Российского исторического общества", - сказал Нарышкин журналистам в ходе церемонии закрытия Всероссийского молодёжного исторического форума "Моя страна. Моя история. Моя Победа" в Музее Победы в Москве.По его словам, в новый сборник вошли и сообщения зарубежных источников советской внешней разведки, и ее аналитические материалы, которые были предоставлены руководству Советского Союза. На основании этой информации принимались различные важные решения, добавил он."Конечно, в этом шеститомнике представлен далеко не полный перечень и не все документы, которыми располагает архив Службы внешней разведки. Но тем не менее, материалы, представленные в этом сборнике, дают ясное представление и о масштабе деятельности отечественной внешней разведки времен Великой Отечественной и Второй мировой войны, и, конечно, о замыслах и вермахта, и милитаристской Японии, и о позиции союзных и нейтральных государств", - отметил Нарышкин.Он выразил надежду, что новый сборник будет востребован не только профессиональными историками, но и всеми, кто увлекается отечественной историей.

https://ria.ru/20250903/voyna-2039239694.html

россия

москва

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество, сергей нарышкин, россия, москва, российское историческое общество, музей победы, великая отечественная война (1941-1945), япония