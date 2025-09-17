Рейтинг@Mail.ru
СВР выпустит сборник архивных материалов советской разведки о ВОВ
09:33 17.09.2025 (обновлено: 09:47 17.09.2025)
СВР выпустит сборник архивных материалов советской разведки о ВОВ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки России опубликует новый большой сборник рассекреченных архивных документов о Второй мировой войне, сообщил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Один из юбилейных проектов, посвященных 80-летию Победы, я хотел бы сегодня анонсировать. Это шеститомник архивных материалов Службы внешней разведки, который содержит более 800 различных материалов... Сегодня электронная версия шеститомника будет размещена на сайтах и Службы внешней разведки, и Российского исторического общества", - сказал Нарышкин журналистам в ходе церемонии закрытия Всероссийского молодёжного исторического форума "Моя страна. Моя история. Моя Победа" в Музее Победы в Москве.По его словам, в новый сборник вошли и сообщения зарубежных источников советской внешней разведки, и ее аналитические материалы, которые были предоставлены руководству Советского Союза. На основании этой информации принимались различные важные решения, добавил он."Конечно, в этом шеститомнике представлен далеко не полный перечень и не все документы, которыми располагает архив Службы внешней разведки. Но тем не менее, материалы, представленные в этом сборнике, дают ясное представление и о масштабе деятельности отечественной внешней разведки времен Великой Отечественной и Второй мировой войны, и, конечно, о замыслах и вермахта, и милитаристской Японии, и о позиции союзных и нейтральных государств", - отметил Нарышкин.Он выразил надежду, что новый сборник будет востребован не только профессиональными историками, но и всеми, кто увлекается отечественной историей.
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
 Бойцы занимают новый огневой рубеж
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в медиабанк
Бойцы занимают новый огневой рубеж. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки России опубликует новый большой сборник рассекреченных архивных документов о Второй мировой войне, сообщил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Один из юбилейных проектов, посвященных 80-летию Победы, я хотел бы сегодня анонсировать. Это шеститомник архивных материалов Службы внешней разведки, который содержит более 800 различных материалов... Сегодня электронная версия шеститомника будет размещена на сайтах и Службы внешней разведки, и Российского исторического общества", - сказал Нарышкин журналистам в ходе церемонии закрытия Всероссийского молодёжного исторического форума "Моя страна. Моя история. Моя Победа" в Музее Победы в Москве.
По его словам, в новый сборник вошли и сообщения зарубежных источников советской внешней разведки, и ее аналитические материалы, которые были предоставлены руководству Советского Союза. На основании этой информации принимались различные важные решения, добавил он.
"Конечно, в этом шеститомнике представлен далеко не полный перечень и не все документы, которыми располагает архив Службы внешней разведки. Но тем не менее, материалы, представленные в этом сборнике, дают ясное представление и о масштабе деятельности отечественной внешней разведки времен Великой Отечественной и Второй мировой войны, и, конечно, о замыслах и вермахта, и милитаристской Японии, и о позиции союзных и нейтральных государств", - отметил Нарышкин.
Он выразил надежду, что новый сборник будет востребован не только профессиональными историками, но и всеми, кто увлекается отечественной историей.
Нарышкин оценил значение памяти о Второй мировой войне
3 сентября, 03:34
