Группировка войск "Восток" наступает на двух направлениях

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении."Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

