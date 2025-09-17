Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Восток" наступает на двух направлениях - РИА Новости, 17.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 17.09.2025 (обновлено: 21:20 17.09.2025)
Группировка войск "Восток" наступает на двух направлениях
Российская группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении."Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении.
"Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
