Группировка войск "Восток" наступает на двух направлениях
Российская группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T21:13:00+03:00
2025-09-17T21:13:00+03:00
2025-09-17T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
днепропетровская область
валерий герасимов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения СВО Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении."Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
россия
запорожская область
днепропетровская область
безопасность, россия, запорожская область, днепропетровская область, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Валерий Герасимов
Группировка войск "Восток" наступает на двух направлениях
