В Волгограде суд продлил арест автору Telegram-канала

ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда продлил до 18 октября арест автору Telegram-канала, подозреваемому в вымогательстве 350 тысяч рублей за непубликацию негативной информации и публичном оправдании нацизма, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области. В июле СК сообщал о задержании автора одного из Telegram-каналов в Волгограде, против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "вымогательство, совершённое в крупном размере" и "публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет". Центральный районный суд города избрал мужчине меру пресечения в виде ареста до 18 сентября. "Продлили срок (ареста – ред.) до 18 октября", - сообщили в пресс-службе. По данным СК, автор и модератор одного Telegram-канала в сентябре 2024 года опубликовал материал, порочащий жителя Волгограда, а затем потребовал от него 300 тысяч рублей за прекращение распространения негативной информации, но тот отказался платить. Порочащие мужчину материалы продолжали выходить ещё несколько месяцев, в феврале автор канала ещё раз ему позвонил и потребовал уже 350 тысяч рублей. А в марте, по информации следователей, на канале появился материал с признаками "реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".
