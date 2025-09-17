Евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен
Румынский евродепутат Пиперя подал в суд на фон дер Ляйен за клевету
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Румынский евродепутат Георге Пиперя подает в суд Евросоюза на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвиняя ее в клевете, сообщает европейское издание газеты Politico.
"Европейский законодатель, который возглавлял провалившийся вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен, подает на нее в суд за клевету потому что, по его словам, она намекала, что он получает приказы из России. Румынский член Европарламента Георге Пиперя из правой фракции "Европейских консерваторов и реформистов" заявил, что председатель Еврокомиссии решила "лично атаковать" его в своем выступлении во время дебатов о вотуме недоверия",- сообщает издание.
Как отмечается, Пиперя намерен получить официальные публичные извинения от главы ЕК. Суд ЕС пока не вынес решение о приемлемости этого иска.
В июле депутаты Европейского парламента отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
