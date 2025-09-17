Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен - РИА Новости, 17.09.2025
10:14 17.09.2025
Евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен
Евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен
Румынский евродепутат Георге Пиперя подает в суд Евросоюза на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвиняя ее в клевете, сообщает европейское издание РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Румынский евродепутат Георге Пиперя подает в суд Евросоюза на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвиняя ее в клевете, сообщает европейское издание газеты Politico. "Европейский законодатель, который возглавлял провалившийся вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен, подает на нее в суд за клевету потому что, по его словам, она намекала, что он получает приказы из России. Румынский член Европарламента Георге Пиперя из правой фракции "Европейских консерваторов и реформистов" заявил, что председатель Еврокомиссии решила "лично атаковать" его в своем выступлении во время дебатов о вотуме недоверия",- сообщает издание. Как отмечается, Пиперя намерен получить официальные публичные извинения от главы ЕК. Суд ЕС пока не вынес решение о приемлемости этого иска. В июле депутаты Европейского парламента отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
в мире, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, politico, европарламент
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Politico, Европарламент
Евродепутат подал в суд на фон дер Ляйен

Румынский евродепутат Пиперя подал в суд на фон дер Ляйен за клевету

© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Румынский евродепутат Георге Пиперя подает в суд Евросоюза на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвиняя ее в клевете, сообщает европейское издание газеты Politico.
"Европейский законодатель, который возглавлял провалившийся вотум недоверия против Урсулы фон дер Ляйен, подает на нее в суд за клевету потому что, по его словам, она намекала, что он получает приказы из России. Румынский член Европарламента Георге Пиперя из правой фракции "Европейских консерваторов и реформистов" заявил, что председатель Еврокомиссии решила "лично атаковать" его в своем выступлении во время дебатов о вотуме недоверия",- сообщает издание.
Как отмечается, Пиперя намерен получить официальные публичные извинения от главы ЕК. Суд ЕС пока не вынес решение о приемлемости этого иска.
В июле депутаты Европейского парламента отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с ежегодным обращением к Европейскому парламенту - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Просто позор": в Европе возмутились из-за слов фон дер Ляйен об Украине
13 сентября, 05:47
 
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияPoliticoЕвропарламент
 
 
