Первый после трехлетнего перерыва рейс из Краснодара приземлился в Стамбуле

2025-09-17T18:34:00+03:00

СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара приземлился в среду в Стамбульском аэропорту (IST), передает корреспондент РИА Новости. Лайнер Sukhoi Superjet прибыл в Стамбульский аэропорт в 18.08 (время совпадает с мск). Загрузка борта составила 86 пассажиров, сообщили ранее в пресс-службе "Аэродинамики", в которую входит международный аэропорт Краснодара. В среду первые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения. Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

