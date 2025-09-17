Рейтинг@Mail.ru
Первый после трехлетнего перерыва рейс из Краснодара приземлился в Стамбуле - РИА Новости, 17.09.2025
Туризм
 
18:34 17.09.2025 (обновлено: 18:35 17.09.2025)
Первый после трехлетнего перерыва рейс из Краснодара приземлился в Стамбуле
Первый после трехлетнего перерыва рейс из Краснодара приземлился в Стамбуле
Первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара приземлился в среду в Стамбульском аэропорту (IST), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:34:00+03:00
2025-09-17T18:35:00+03:00
СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара приземлился в среду в Стамбульском аэропорту (IST), передает корреспондент РИА Новости. Лайнер Sukhoi Superjet прибыл в Стамбульский аэропорт в 18.08 (время совпадает с мск). Загрузка борта составила 86 пассажиров, сообщили ранее в пресс-службе "Аэродинамики", в которую входит международный аэропорт Краснодара. В среду первые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения. Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Первый после трехлетнего перерыва рейс из Краснодара приземлился в Стамбуле

Стамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара приземлился в среду в Стамбульском аэропорту (IST), передает корреспондент РИА Новости.
Лайнер Sukhoi Superjet прибыл в Стамбульский аэропорт в 18.08 (время совпадает с мск).
Загрузка борта составила 86 пассажиров, сообщили ранее в пресс-службе "Аэродинамики", в которую входит международный аэропорт Краснодара.
В среду первые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения.
Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
