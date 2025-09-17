Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик рассказал, как полчаса сидел под водой под обстрелом ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042376901.html
Штурмовик рассказал, как полчаса сидел под водой под обстрелом ВСУ
Штурмовик рассказал, как полчаса сидел под водой под обстрелом ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
Штурмовик рассказал, как полчаса сидел под водой под обстрелом ВСУ
Штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Линза" рассказал, как во время форсирования реки в Днепропетровской области попал под обстрел и, чтобы остаться РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T05:39:00+03:00
2025-09-17T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Линза" рассказал, как во время форсирования реки в Днепропетровской области попал под обстрел и, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ, полчаса сидел под водой, дыша через стебель камыша. "Командир поставил задачу пересечь реку (в районе населенного пункта Новопетровское - ред.) и поинтересовался, кто умеет плавать. Я сказал, что умею, спасибо моим родителям, которые отправили меня на плавание в детстве. Мне пришлось идти первым", - рассказал "Линза" агентству РИА Новости. По его словам, для переправы он использовал верёвку, чтобы перетащить лодку с боевыми товарищами и провизией. Во время операции группу атаковал вражеский FPV-дрон, который бойцы уничтожили. "Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать", - поделился штурмовик. В ходе боевой задачи боец получил контузию левого уха, ранения ноги и ступни. "Мои боевые друзья на лодке перебазировали меня на другой берег, и я успешно вернулся. Часть группы продолжила выполнение задачи, уничтожив противника", - отметил он. Двенадцатого сентября министерство обороны России сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250915/ukraina-2042057809.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Штурмовик рассказал, как полчаса сидел под водой под обстрелом ВСУ

Штурмовик полчаса скрывался от ВСУ под водой и дышал через тростинку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Линза" рассказал, как во время форсирования реки в Днепропетровской области попал под обстрел и, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ, полчаса сидел под водой, дыша через стебель камыша.
"Командир поставил задачу пересечь реку (в районе населенного пункта Новопетровское - ред.) и поинтересовался, кто умеет плавать. Я сказал, что умею, спасибо моим родителям, которые отправили меня на плавание в детстве. Мне пришлось идти первым", - рассказал "Линза" агентству РИА Новости.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине
15 сентября, 16:31
По его словам, для переправы он использовал верёвку, чтобы перетащить лодку с боевыми товарищами и провизией. Во время операции группу атаковал вражеский FPV-дрон, который бойцы уничтожили.
"Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать", - поделился штурмовик.
В ходе боевой задачи боец получил контузию левого уха, ранения ноги и ступни.
"Мои боевые друзья на лодке перебазировали меня на другой берег, и я успешно вернулся. Часть группы продолжила выполнение задачи, уничтожив противника", - отметил он.
Двенадцатого сентября министерство обороны России сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала