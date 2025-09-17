https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042376901.html

Штурмовик рассказал, как полчаса сидел под водой под обстрелом ВСУ

Штурмовик рассказал, как полчаса сидел под водой под обстрелом ВСУ

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Линза" рассказал, как во время форсирования реки в Днепропетровской области попал под обстрел и, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ, полчаса сидел под водой, дыша через стебель камыша. "Командир поставил задачу пересечь реку (в районе населенного пункта Новопетровское - ред.) и поинтересовался, кто умеет плавать. Я сказал, что умею, спасибо моим родителям, которые отправили меня на плавание в детстве. Мне пришлось идти первым", - рассказал "Линза" агентству РИА Новости. По его словам, для переправы он использовал верёвку, чтобы перетащить лодку с боевыми товарищами и провизией. Во время операции группу атаковал вражеский FPV-дрон, который бойцы уничтожили. "Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать", - поделился штурмовик. В ходе боевой задачи боец получил контузию левого уха, ранения ноги и ступни. "Мои боевые друзья на лодке перебазировали меня на другой берег, и я успешно вернулся. Часть группы продолжила выполнение задачи, уничтожив противника", - отметил он. Двенадцатого сентября министерство обороны России сообщало о том, что в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Восток" установили полный контроль над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области.

