ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Расчёты FPV-дронов российской группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов российской группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, операторы группировки войск "Восток" обнаружили тяжёлые гексакоптеры, которые националисты пытались использовать для сбросов боеприпасов на позиции подразделений ВС РФ в Днепропетровской области. "Воздушные цели противника были уничтожены расчётами FPV-дронами заблаговременно в воздухе", - говорится в сообщении.
