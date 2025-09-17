https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042375703.html

ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.09.2025

ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

17.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов российской группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, операторы группировки войск "Восток" обнаружили тяжёлые гексакоптеры, которые националисты пытались использовать для сбросов боеприпасов на позиции подразделений ВС РФ в Днепропетровской области. "Воздушные цели противника были уничтожены расчётами FPV-дронами заблаговременно в воздухе", - говорится в сообщении.

днепропетровская область

россия

