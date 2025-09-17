Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/spetsoperatsiya-2042375703.html
ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.09.2025
ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Расчёты FPV-дронов российской группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T05:22:00+03:00
2025-09-17T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9abe6fbbdc6e277b22b5c8e21633eaf6.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов российской группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. По данным ведомства, операторы группировки войск "Восток" обнаружили тяжёлые гексакоптеры, которые националисты пытались использовать для сбросов боеприпасов на позиции подразделений ВС РФ в Днепропетровской области. "Воздушные цели противника были уничтожены расчётами FPV-дронами заблаговременно в воздухе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_822f332a2e497416ee845f345f33a5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты FPV-дронов ВС России уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Расчёты FPV-дронов российской группировки войск "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, операторы группировки войск "Восток" обнаружили тяжёлые гексакоптеры, которые националисты пытались использовать для сбросов боеприпасов на позиции подразделений ВС РФ в Днепропетровской области.
"Воздушные цели противника были уничтожены расчётами FPV-дронами заблаговременно в воздухе", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала