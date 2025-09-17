Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о повышенной солнечной активности - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:08 17.09.2025 (обновлено: 10:53 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/solntse-2042388905.html
Ученые предупредили о повышенной солнечной активности
Ученые предупредили о повышенной солнечной активности - РИА Новости, 17.09.2025
Ученые предупредили о повышенной солнечной активности
Солнце в среду утром характеризуется повышенной активностью вспышек, которая в течение дня может еще более усилиться, сообщили в лаборатории солнечной... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:08:00+03:00
2025-09-17T10:53:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037594103_0:232:1024:808_1920x0_80_0_0_8dd947fc1c87eb4415b8e48c609eb17d.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Солнце в среду утром характеризуется повышенной активностью вспышек, которая в течение дня может еще более усилиться, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — повышенная с возможностью умеренного роста", — говорится в сообщении.Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность повышенной, но без рисков для Земли.
https://ria.ru/20250917/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037594103_0:147:1024:915_1920x0_80_0_0_827eeb8f5ee924b00f8e4c6a8539a5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Ученые предупредили о повышенной солнечной активности

На Солнце в среду ожидается повышенная активность вспышек

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышечная активность на Солнце
Вспышечная активность на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышечная активность на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Солнце в среду утром характеризуется повышенной активностью вспышек, которая в течение дня может еще более усилиться, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — повышенная с возможностью умеренного роста", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность повышенной, но без рисков для Земли.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала