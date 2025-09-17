https://ria.ru/20250917/solntse-2042388905.html

Ученые предупредили о повышенной солнечной активности

2025-09-17T09:08:00+03:00

наука

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Солнце в среду утром характеризуется повышенной активностью вспышек, которая в течение дня может еще более усилиться, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Вспышечная активность — повышенная с возможностью умеренного роста", — говорится в сообщении.Отмечается, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность повышенной, но без рисков для Земли.

земля

