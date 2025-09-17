https://ria.ru/20250917/shvetsija-2042448317.html

Швеция не обозначила параметры участия в операции НАТО, заявило посольство

Швеция не обозначила параметры участия в операции НАТО, заявило посольство

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Швеция пока не обозначила конкретные параметры участия в операции НАТО "Восточный страж", королевство после вступления в альянс "с большим рвением" подхватывает любые антироссийские инициативы, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме. Генсек НАТО Марк Рютте заявил 12 сентября, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), предполагающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. В понедельник в заявлении, опубликованном на сайте альянса, говорилось, что Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к данной инициативе. "Действительно, руководство Швеции заявило о готовности страны принять участие в операции НАТО "Восточный страж". При этом конкретные параметры такого участия шведы пока не обозначали", - сообщили в посольстве.По словам дипмиссии, Швеция, став членом НАТО, старается показывать себя как "прилежного участника военного альянса" и с большим рвением подхватывает любые антироссийские инициативы. Как уточнили дипломаты, это полностью соответствует "русофобской идеологической заряженности" нынешнего правительства королевства.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.

