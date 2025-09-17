Стран ЕС обсудят предложенные Еврокомиссией санкции против Израиля
Кошта: главы МИД стран ЕС обсудят введение санкций против Израиля в четверг
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят в четверг предложение Еврокомиссии о введении санкций в отношении Израиля, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
"Я приветствую смелость Еврокомиссии, выдвинувшей это предложение, для многих членов комиссии это был болезненный вызов. Но Европа должна соответствовать своим ценностям и сохранять свой авторитет. Я доверяю министрам иностранных дел, которые соберутся завтра, чтобы проанализировать это предложение", - сказал он.
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне растущего международного давления призвал израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей.
Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения войны в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих еврейскому государству. Израильские компании за последний год не приняли участие в ряде международных выставок вооружений, так как организаторы этих выставок отказались выдать разрешение на работу израильских павильонов. В последнее время набирают обороты призывы исключить Израиль из ряда международных конкурсов и соревнований, таких как Евровидение.