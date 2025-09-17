Рейтинг@Mail.ru
Стран ЕС обсудят предложенные Еврокомиссией санкции против Израиля - РИА Новости, 17.09.2025
17:44 17.09.2025
Стран ЕС обсудят предложенные Еврокомиссией санкции против Израиля
Стран ЕС обсудят предложенные Еврокомиссией санкции против Израиля - РИА Новости, 17.09.2025
Стран ЕС обсудят предложенные Еврокомиссией санкции против Израиля
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят в четверг предложение Еврокомиссии о введении санкций в отношении Израиля, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Я приветствую смелость Еврокомиссии, выдвинувшей это предложение, для многих членов комиссии это был болезненный вызов. Но Европа должна соответствовать своим ценностям и сохранять свой авторитет. Я доверяю министрам иностранных дел, которые соберутся завтра, чтобы проанализировать это предложение", - сказал он. В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне растущего международного давления призвал израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей. Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения войны в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих еврейскому государству. Израильские компании за последний год не приняли участие в ряде международных выставок вооружений, так как организаторы этих выставок отказались выдать разрешение на работу израильских павильонов. В последнее время набирают обороты призывы исключить Израиль из ряда международных конкурсов и соревнований, таких как Евровидение.
Стран ЕС обсудят предложенные Еврокомиссией санкции против Израиля

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят в четверг предложение Еврокомиссии о введении санкций в отношении Израиля, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Я приветствую смелость Еврокомиссии, выдвинувшей это предложение, для многих членов комиссии это был болезненный вызов. Но Европа должна соответствовать своим ценностям и сохранять свой авторитет. Я доверяю министрам иностранных дел, которые соберутся завтра, чтобы проанализировать это предложение", - сказал он.
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне растущего международного давления призвал израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей.
Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения войны в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих еврейскому государству. Израильские компании за последний год не приняли участие в ряде международных выставок вооружений, так как организаторы этих выставок отказались выдать разрешение на работу израильских павильонов. В последнее время набирают обороты призывы исключить Израиль из ряда международных конкурсов и соревнований, таких как Евровидение.
