https://ria.ru/20250917/sanktsii-2042543143.html

Стран ЕС обсудят предложенные Еврокомиссией санкции против Израиля

Стран ЕС обсудят предложенные Еврокомиссией санкции против Израиля - РИА Новости, 17.09.2025

Стран ЕС обсудят предложенные Еврокомиссией санкции против Израиля

Главы МИД стран ЕС обсудят в четверг предложение Еврокомиссии о введении санкций в отношении Израиля, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на совместной... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T17:44:00+03:00

2025-09-17T17:44:00+03:00

2025-09-17T17:44:00+03:00

в мире

израиль

люксембург (округ)

европа

антониу кошта

кайя каллас

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС обсудят в четверг предложение Еврокомиссии о введении санкций в отношении Израиля, заявил глава Евросовета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Ранее в среду глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что коллегия еврокомиссаров поддержала предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен пакет мер против Израиля, включая приостановку действия ряда торговых соглашений. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Я приветствую смелость Еврокомиссии, выдвинувшей это предложение, для многих членов комиссии это был болезненный вызов. Но Европа должна соответствовать своим ценностям и сохранять свой авторитет. Я доверяю министрам иностранных дел, которые соберутся завтра, чтобы проанализировать это предложение", - сказал он. В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне растущего международного давления призвал израильтян готовиться к изоляции в экономике, которая в ряде областей может характеризоваться элементами автаркии, то есть отсутствием внешних связей. Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения войны в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих еврейскому государству. Израильские компании за последний год не приняли участие в ряде международных выставок вооружений, так как организаторы этих выставок отказались выдать разрешение на работу израильских павильонов. В последнее время набирают обороты призывы исключить Израиль из ряда международных конкурсов и соревнований, таких как Евровидение.

https://ria.ru/20250917/izrail-2042505242.html

https://ria.ru/20250917/ek-2042518547.html

израиль

люксембург (округ)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, люксембург (округ), европа, антониу кошта, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, евросовет, израильское наступление на город газа