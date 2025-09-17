https://ria.ru/20250917/sanktsii-2042453609.html
Россия не подвержена влиянию западных санкций, заявил Песков
Россия не подвержена влиянию западных санкций, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025
Россия не подвержена влиянию западных санкций, заявил Песков
Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. "Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики способно каким-то образом повлиять на позицию Российской Федерации. Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали", - сказал Песков.
