Россия не подвержена влиянию западных санкций, заявил Песков

Россия не подвержена влиянию западных санкций, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025

Россия не подвержена влиянию западных санкций, заявил Песков

Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. "Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики способно каким-то образом повлиять на позицию Российской Федерации. Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали", - сказал Песков.

