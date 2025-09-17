Рейтинг@Mail.ru
Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет - РИА Новости, 17.09.2025
07:01 17.09.2025 (обновлено: 09:20 17.09.2025)
Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Из Москвы в Краснодар вылетел первый самолет после трех лет перерыва, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево. Время в пути — около четырех часов.По наблюдениям РИА Новости, заняты практически все кресла в салоне. Перевозчик подтвердил, что самолет вылетел по расписанию с почти стопроцентной загрузкой.В начале сентября глава ведомства Андрей Никитин заявил, что министерство работает над возобновлением деятельности нескольких аэропортов Южной и Центральной России. Сейчас временно ограничены рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, а в июле 2025-го — Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Из Москвы в Краснодар вылетел первый самолет после трех лет перерыва, передает корреспондент РИА Новости.
Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево. Время в пути — около четырех часов.
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара
11 сентября, 16:10
По наблюдениям РИА Новости, заняты практически все кресла в салоне. Перевозчик подтвердил, что самолет вылетел по расписанию с почти стопроцентной загрузкой.

Минтранс в прошлый четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открылся для обслуживания рейсов.

В начале сентября глава ведомства Андрей Никитин заявил, что министерство работает над возобновлением деятельности нескольких аэропортов Южной и Центральной России. Сейчас временно ограничены рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, а в июле 2025-го — Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.
Путин открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска
4 сентября, 10:50
 
