Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет
Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Из Москвы в Краснодар вылетел первый самолет после трех лет перерыва, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево. Время в пути — около четырех часов.По наблюдениям РИА Новости, заняты практически все кресла в салоне. Перевозчик подтвердил, что самолет вылетел по расписанию с почти стопроцентной загрузкой.В начале сентября глава ведомства Андрей Никитин заявил, что министерство работает над возобновлением деятельности нескольких аэропортов Южной и Центральной России. Сейчас временно ограничены рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, а в июле 2025-го — Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.
