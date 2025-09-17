Рейтинг@Mail.ru
Директор РВИО рассказал, что пишут в украинских учебниках истории о России - РИА Новости, 17.09.2025
14:30 17.09.2025
Директор РВИО рассказал, что пишут в украинских учебниках истории о России
Украинские учебники транслируют нарратив ненависти к России, сообщил журналистам на полях конференции "Алтай - прародина тюрков" научный директор Российского... РИА Новости, 17.09.2025
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА. Украинские учебники транслируют нарратив ненависти к России, сообщил журналистам на полях конференции "Алтай - прародина тюрков" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. "В нашем Российском военно-историческом обществе мы создали не так давно, где-то около года назад, целый отдел по учебникам стран бывших республик Советского Союза. То есть у нас уже есть большинство учебников среднеазиатских республик бывшего Советского Союза, ряда кавказских и, конечно же, украинские", - рассказал Мягков. Он отметил, что достать украинские учебники достаточно легко. "Когда наши войска заходят туда, они находят такую литературу, что просто волосы встают дыбом. Мы изучали эти учебники украинские… Сейчас через учебники транслируются нарративы… ненависти к России… Они намеренно принижают нас и намеренно возвеличивают кого? Вот у них появились герои, кроме Шухевича и Бандеры, - Мазепа", - отметил научный директор. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА. Украинские учебники транслируют нарратив ненависти к России, сообщил журналистам на полях конференции "Алтай - прародина тюрков" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"В нашем Российском военно-историческом обществе мы создали не так давно, где-то около года назад, целый отдел по учебникам стран бывших республик Советского Союза. То есть у нас уже есть большинство учебников среднеазиатских республик бывшего Советского Союза, ряда кавказских и, конечно же, украинские", - рассказал Мягков.
Он отметил, что достать украинские учебники достаточно легко.
"Когда наши войска заходят туда, они находят такую литературу, что просто волосы встают дыбом. Мы изучали эти учебники украинские… Сейчас через учебники транслируются нарративы… ненависти к России… Они намеренно принижают нас и намеренно возвеличивают кого? Вот у них появились герои, кроме Шухевича и Бандеры, - Мазепа", - отметил научный директор.
Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.
