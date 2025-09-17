Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетит из Краснодара в Стамбул

https://ria.ru/20250917/reys-2042428410.html

Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул вылетит в 15.40 мск из кубанской авиагавани. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T11:58:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/80/1507358037_0:151:2887:1775_1920x0_80_0_0_a7dec387c8a278ce4873a9e1fab7aa2b.jpg

КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул вылетит в 15.40 мск из кубанской авиагавани. Рейс, согласно данным табло, вылетит из Краснодара в 15.40, регистрация на него откроется после 13.40. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

2025

