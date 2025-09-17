https://ria.ru/20250917/reys-2042428410.html
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетит из Краснодара в Стамбул
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетит из Краснодара в Стамбул - РИА Новости, 17.09.2025
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетит из Краснодара в Стамбул
Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул вылетит в 15.40 мск из кубанской авиагавани. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:58:00+03:00
2025-09-17T11:58:00+03:00
2025-09-17T11:58:00+03:00
андрей никитин (политик)
краснодар
россия
стамбул
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/80/1507358037_0:151:2887:1775_1920x0_80_0_0_a7dec387c8a278ce4873a9e1fab7aa2b.jpg
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул вылетит в 15.40 мск из кубанской авиагавани. Рейс, согласно данным табло, вылетит из Краснодара в 15.40, регистрация на него откроется после 13.40. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042380339.html
https://ria.ru/20250913/samolet-2041630624.html
краснодар
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/80/1507358037_160:0:2727:1925_1920x0_80_0_0_1472fd6a43860de732db69fa61016048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей никитин (политик), краснодар, россия, стамбул, экономика
Андрей Никитин (политик), Краснодар, Россия, Стамбул, Экономика
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетит из Краснодара в Стамбул
Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул вылетит в 15:40