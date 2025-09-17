Рейтинг@Mail.ru
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетит из Краснодара в Стамбул - РИА Новости, 17.09.2025
11:58 17.09.2025
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетит из Краснодара в Стамбул
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетит из Краснодара в Стамбул
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул вылетит в 15.40 мск из кубанской авиагавани. Рейс, согласно данным табло, вылетит из Краснодара в 15.40, регистрация на него откроется после 13.40. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетит из Краснодара в Стамбул

Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул вылетит в 15:40

Самолет авиакомпании "Азимут"
Самолет авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Азимут". Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул вылетит в 15.40 мск из кубанской авиагавани.
Рейс, согласно данным табло, вылетит из Краснодара в 15.40, регистрация на него откроется после 13.40.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
