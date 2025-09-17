https://ria.ru/20250917/reys-2042392124.html

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика в среду."Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар. Авиакомпания возобновляет прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. Билеты уже в продаже. Первый рейс из Москвы, "Домодедово", в столицу Кубани вылетит уже завтра, 18 сентября, а из Екатеринбурга – 20 сентября", – рассказал перевозчик.Расписание и стоимость авиабилетов есть на официальном сайте авиакомпании, добавили в пресс-службе.Судя по информации с сайта "Уральских авиалиний", рейсы из столицы Урала в Краснодар будут осуществляться по вторникам, средам и субботам. С октября рейсы со вторника переносятся на понедельник, время в пути составляет 3 часа 55 минут, а стоимость билетов – от 12 тысяч рублей. Из Москвы в Краснодар можно будет улететь по четвергам и воскресеньям, время в пути – 3 часа 45 минут, стоимость билетов начинается от 10 тысяч рублей.Ранее Минтранс РФ сообщал, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.Позднее в пресс-службе "Уральских авиалиний" поясняли РИА Новости, что авиакомпания планирует запуск рейсов из Краснодара и в Краснодар, а расписание находится в стадии формирования.В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.До мая 2024 года был закрыт аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

