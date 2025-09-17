Рейтинг@Mail.ru
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар - РИА Новости, 17.09.2025
Коллаж самолет Туризм
Туризм
 
09:28 17.09.2025 (обновлено: 12:28 17.09.2025)
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар - РИА Новости, 17.09.2025
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар
Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика в среду. РИА Новости, 17.09.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика в среду."Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар. Авиакомпания возобновляет прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. Билеты уже в продаже. Первый рейс из Москвы, "Домодедово", в столицу Кубани вылетит уже завтра, 18 сентября, а из Екатеринбурга – 20 сентября", – рассказал перевозчик.Расписание и стоимость авиабилетов есть на официальном сайте авиакомпании, добавили в пресс-службе.Судя по информации с сайта "Уральских авиалиний", рейсы из столицы Урала в Краснодар будут осуществляться по вторникам, средам и субботам. С октября рейсы со вторника переносятся на понедельник, время в пути составляет 3 часа 55 минут, а стоимость билетов – от 12 тысяч рублей. Из Москвы в Краснодар можно будет улететь по четвергам и воскресеньям, время в пути – 3 часа 45 минут, стоимость билетов начинается от 10 тысяч рублей.Ранее Минтранс РФ сообщал, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.Позднее в пресс-службе "Уральских авиалиний" поясняли РИА Новости, что авиакомпания планирует запуск рейсов из Краснодара и в Краснодар, а расписание находится в стадии формирования.В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.До мая 2024 года был закрыт аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
краснодар, москва, екатеринбург, домодедово (аэропорт), уральские авиалинии, общество, россия, андрей никитин (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Краснодар, Москва, Екатеринбург, Домодедово (аэропорт), Уральские авиалинии, Туризм, Общество, Россия, Андрей Никитин (политик), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар

Первый рейс "Уральских авиалиний" в Краснодар вылетит 18 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга, сообщила пресс-служба перевозчика в среду.
"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов на рейсы в Краснодар. Авиакомпания возобновляет прямые перелеты в Краснодар из Москвы и Екатеринбурга. Билеты уже в продаже. Первый рейс из Москвы, "Домодедово", в столицу Кубани вылетит уже завтра, 18 сентября, а из Екатеринбурга – 20 сентября", – рассказал перевозчик.
Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет
07:01
Из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года самолет
07:01
Расписание и стоимость авиабилетов есть на официальном сайте авиакомпании, добавили в пресс-службе.
Судя по информации с сайта "Уральских авиалиний", рейсы из столицы Урала в Краснодар будут осуществляться по вторникам, средам и субботам. С октября рейсы со вторника переносятся на понедельник, время в пути составляет 3 часа 55 минут, а стоимость билетов – от 12 тысяч рублей. Из Москвы в Краснодар можно будет улететь по четвергам и воскресеньям, время в пути – 3 часа 45 минут, стоимость билетов начинается от 10 тысяч рублей.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
Позднее в пресс-службе "Уральских авиалиний" поясняли РИА Новости, что авиакомпания планирует запуск рейсов из Краснодара и в Краснодар, а расписание находится в стадии формирования.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
S7 запустит рейсы из Москвы в Краснодар уже с 12 октября
Вчера, 16:49
S7 запустит рейсы из Москвы в Краснодар уже с 12 октября
Вчера, 16:49
 
ТуризмКраснодарМоскваЕкатеринбургДомодедово (аэропорт)Уральские авиалинииОбществоРоссияАндрей Никитин (политик)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
