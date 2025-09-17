https://ria.ru/20250917/registratsija-2042496227.html

В Краснодаре завершилась регистрация на первый международный рейс

В Краснодаре завершилась регистрация на первый международный рейс - РИА Новости, 17.09.2025

В Краснодаре завершилась регистрация на первый международный рейс

Регистрация на первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул закончилась в 15.00, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025

КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Регистрация на первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул закончилась в 15.00, передает корреспондент РИА Новости. Международный рейс, согласно данным на табло в аэропорту, вылетит из кубанской авиагавани в 15.40 мск. В среду впервые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин сделал заявление, что министерство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. Минтранс РФ 11 сентября объявил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в город выполнит "Аэрофлот" из Москвы в среду. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, а в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика.

