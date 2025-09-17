Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре завершилась регистрация на первый международный рейс - РИА Новости, 17.09.2025
15:11 17.09.2025
В Краснодаре завершилась регистрация на первый международный рейс
В Краснодаре завершилась регистрация на первый международный рейс - РИА Новости, 17.09.2025
В Краснодаре завершилась регистрация на первый международный рейс
Регистрация на первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул закончилась в 15.00, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025
краснодар
россия
москва
андрей никитин (политик)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Регистрация на первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул закончилась в 15.00, передает корреспондент РИА Новости. Международный рейс, согласно данным на табло в аэропорту, вылетит из кубанской авиагавани в 15.40 мск. В среду впервые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин сделал заявление, что министерство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. Минтранс РФ 11 сентября объявил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в город выполнит "Аэрофлот" из Москвы в среду. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, а в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика.
краснодар
россия
москва
краснодар, россия, москва, андрей никитин (политик), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Краснодар, Россия, Москва, Андрей Никитин (политик), Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Краснодаре завершилась регистрация на первый международный рейс

Завершилась регистрация на первый после трехлетнего перерыва рейс из Краснодара

КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Регистрация на первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул закончилась в 15.00, передает корреспондент РИА Новости.
Международный рейс, согласно данным на табло в аэропорту, вылетит из кубанской авиагавани в 15.40 мск.
В среду впервые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин сделал заявление, что министерство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
Минтранс РФ 11 сентября объявил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в город выполнит "Аэрофлот" из Москвы в среду.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, а в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика.
КраснодарРоссияМоскваАндрей Никитин (политик)АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
