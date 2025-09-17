Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил ученого Гуляева орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 17.09.2025
19:13 17.09.2025
Путин наградил ученого Гуляева орденом "За доблестный труд"
Путин наградил ученого Гуляева орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 17.09.2025
Путин наградил ученого Гуляева орденом "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин своим указом наградил выдающегося ученого в области физики твердого тела, радиофизики и электроники, научного руководителя... РИА Новости, 17.09.2025
общество
россия
владимир путин
российская академия наук
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил выдающегося ученого в области физики твердого тела, радиофизики и электроники, научного руководителя Института радиотехники и электроники имени Владимира Котельникова Российской академии наук Юрия Гуляева орденом "За доблестный труд". Гуляеву в четверг исполнится 90 лет. Согласно тексту указа, опубликованному в среду на официальном портале правовой информации, Гуляев удостоен ордена за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность. Научные труды ученого посвящены физике полупроводников, в частности легированных полупроводников, микроволновой акустике, различным проблемам акустоэлектроники и акустооптики. Гуляев в свое время предложил использовать поверхностные акустические волны в электронике и физические поля и излучения человека для ранней медицинской диагностики. Он - один из создателей биомедицинской радиоэлектроники.
общество, россия, владимир путин, российская академия наук
Общество, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин наградил ученого Гуляева орденом "За доблестный труд"

Путин наградил физика Гуляева орденом "За доблестный труд"

Юрий Гуляев
Юрий Гуляев - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Юрий Гуляев. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил выдающегося ученого в области физики твердого тела, радиофизики и электроники, научного руководителя Института радиотехники и электроники имени Владимира Котельникова Российской академии наук Юрия Гуляева орденом "За доблестный труд".
Гуляеву в четверг исполнится 90 лет. Согласно тексту указа, опубликованному в среду на официальном портале правовой информации, Гуляев удостоен ордена за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.
Научные труды ученого посвящены физике полупроводников, в частности легированных полупроводников, микроволновой акустике, различным проблемам акустоэлектроники и акустооптики. Гуляев в свое время предложил использовать поверхностные акустические волны в электронике и физические поля и излучения человека для ранней медицинской диагностики. Он - один из создателей биомедицинской радиоэлектроники.
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца
Путин наградил орденом Пирогова коллектив центра им. Гельмгольца
ОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
