Путин наградил ученого Гуляева орденом "За доблестный труд"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил выдающегося ученого в области физики твердого тела, радиофизики и электроники, научного руководителя Института радиотехники и электроники имени Владимира Котельникова Российской академии наук Юрия Гуляева орденом "За доблестный труд". Гуляеву в четверг исполнится 90 лет. Согласно тексту указа, опубликованному в среду на официальном портале правовой информации, Гуляев удостоен ордена за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность. Научные труды ученого посвящены физике полупроводников, в частности легированных полупроводников, микроволновой акустике, различным проблемам акустоэлектроники и акустооптики. Гуляев в свое время предложил использовать поверхностные акустические волны в электронике и физические поля и излучения человека для ранней медицинской диагностики. Он - один из создателей биомедицинской радиоэлектроники.
