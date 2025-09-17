Рейтинг@Mail.ru
13:04 17.09.2025
Песков: Путин скоро внесет кандидатуру на пост главы Верховного суда
политика
россия
игорь краснов
владимир путин
дмитрий песков
совет федерации рф
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в самые сжатые сроки внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ. "В самые сжатые сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда Путин планирует внести в Совфед кандидатуру Краснова для назначения председателем Верховного суда России.
политика, россия, игорь краснов, владимир путин, дмитрий песков, совет федерации рф
Политика, Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в самые сжатые сроки внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ.
"В самые сжатые сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда Путин планирует внести в Совфед кандидатуру Краснова для назначения председателем Верховного суда России.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Биография Игоря Краснова
22 января, 12:51
 
ПолитикаРоссияИгорь КрасновВладимир ПутинДмитрий ПесковСовет Федерации РФ
 
 
