https://ria.ru/20250917/proekt-2042426794.html
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению проекта о видеоиграх
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению проекта о видеоиграх - РИА Новости, 17.09.2025
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению проекта о видеоиграх
Подготовлен большой пакет поправок ко второму чтению законопроекта о регулировании видеоигр, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:53:00+03:00
2025-09-17T11:53:00+03:00
2025-09-17T11:53:00+03:00
антон горелкин
сергей боярский
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подготовлен большой пакет поправок ко второму чтению законопроекта о регулировании видеоигр, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отмечал, что законопроект о регулировании видеоигр может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в сентябре-октябре. "Законопроект о видеоиграх... подготовлен большой пакет поправок ко второму чтению", - сказал он журналистам. Депутат добавил, что задача проекта - с одной стороны снизить риски для детей и подростков, как потребителей видеоигровой продукции, с другой стороны - дать поддержку отечественной видеоигровой продукции.
https://ria.ru/20250803/intellekt-2033067476.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, сергей боярский, госдума рф, общество
Антон Горелкин, Сергей Боярский, Госдума РФ, Общество
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению проекта о видеоиграх
В ГД подготовили большой проект поправок ко второму чтению проекта о видеоиграх