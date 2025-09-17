https://ria.ru/20250917/proekt-2042426794.html

В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению проекта о видеоиграх

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подготовлен большой пакет поправок ко второму чтению законопроекта о регулировании видеоигр, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отмечал, что законопроект о регулировании видеоигр может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в сентябре-октябре. "Законопроект о видеоиграх... подготовлен большой пакет поправок ко второму чтению", - сказал он журналистам. Депутат добавил, что задача проекта - с одной стороны снизить риски для детей и подростков, как потребителей видеоигровой продукции, с другой стороны - дать поддержку отечественной видеоигровой продукции.

