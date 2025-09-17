https://ria.ru/20250917/pozhar--2042389952.html

В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА

В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 17.09.2025

В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА

Трава загорелась после падения обломков БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T09:15:00+03:00

2025-09-17T09:15:00+03:00

2025-09-17T09:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

воронеж

курская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Трава загорелась после падения обломков БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа и одного из районов области было обнаружено, уничтожено и подавлено два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. В результате падения обломков возникло возгорание травы, которое оперативно было потушено", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале. По данным Минобороны, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областями.

https://ria.ru/20250913/rossiya-2041692379.html

воронежская область

воронеж

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), воронеж, курская область, происшествия