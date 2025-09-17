https://ria.ru/20250917/pozhar--2042389952.html
В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 17.09.2025
В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
Трава загорелась после падения обломков БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:15:00+03:00
2025-09-17T09:15:00+03:00
2025-09-17T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
курская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Трава загорелась после падения обломков БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа и одного из районов области было обнаружено, уничтожено и подавлено два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. В результате падения обломков возникло возгорание травы, которое оперативно было потушено", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале. По данным Минобороны, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областями.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041692379.html
воронежская область
воронеж
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), воронеж, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Воронеж, Курская область, Происшествия
В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
Трава загорелась после падения обломков БПЛА в Воронежской области