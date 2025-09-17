Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 17.09.2025
В Воронежской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА
Трава загорелась после падения обломков БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронеж
курская область
происшествия
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Трава загорелась после падения обломков БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа и одного из районов области было обнаружено, уничтожено и подавлено два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. В результате падения обломков возникло возгорание травы, которое оперативно было потушено", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале. По данным Минобороны, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областями.
воронежская область, александр гусев (губернатор), воронеж, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Воронеж, Курская область, Происшествия
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Трава загорелась после падения обломков БПЛА в Воронежской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа и одного из районов области было обнаружено, уничтожено и подавлено два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. В результате падения обломков возникло возгорание травы, которое оперативно было потушено", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
По данным Минобороны, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областями.
На заводе в Башкирии, где упал дрон, начался пожар
13 сентября, 17:11
На заводе в Башкирии, где упал дрон, начался пожар
13 сентября, 17:11
 
Специальная военная операция на Украине
Воронежская область
Александр Гусев (губернатор)
Воронеж
Курская область
Происшествия
 
 
