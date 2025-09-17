Рейтинг@Mail.ru
Глава Польши не ответил на вопрос о готовности сбивать дроны над Украиной - РИА Новости, 17.09.2025
00:47 17.09.2025
Глава Польши не ответил на вопрос о готовности сбивать дроны над Украиной
Президент Польши Кароль Навроцкий уклонился от ответа на вопрос, готова ли Польша сбивать беспилотники над Украиной при их приближении к польским границам. РИА Новости, 17.09.2025
в мире
польша
россия
украина
кароль навроцкий
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий уклонился от ответа на вопрос, готова ли Польша сбивать беспилотники над Украиной при их приближении к польским границам. "Наша армия сбивает беспилотники, как только они пересекают границу Польши, но это все же представляет собой нарушение целостности государства - члена НАТО. На техническом уровне мы ответственны за наше воздушное пространство внутри границ Польши", - заявил Навроцкий в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на соответствующий вопрос. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
польша
россия
украина
в мире, польша, россия, украина, кароль навроцкий, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий уклонился от ответа на вопрос, готова ли Польша сбивать беспилотники над Украиной при их приближении к польским границам.
"Наша армия сбивает беспилотники, как только они пересекают границу Польши, но это все же представляет собой нарушение целостности государства - члена НАТО. На техническом уровне мы ответственны за наше воздушное пространство внутри границ Польши", - заявил Навроцкий в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на соответствующий вопрос.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
