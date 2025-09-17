https://ria.ru/20250917/polet-2042576947.html

Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете

Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете - РИА Новости, 17.09.2025

Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете

Пассажиры первого за три года рейса из Краснодара в Стамбул, который приземлился в Стамбульском аэропорту (IST) в среду, рассказали РИА Новости, что изначально... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T20:35:00+03:00

2025-09-17T20:35:00+03:00

2025-09-17T20:35:00+03:00

краснодар

россия

стамбул

аэрофлот

sukhoi superjet 100 (ssj100)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041233962_0:0:3234:1820_1920x0_80_0_0_5c5e5bf9b779f77410667bd94300eaf9.jpg

СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Пассажиры первого за три года рейса из Краснодара в Стамбул, который приземлился в Стамбульском аэропорту (IST) в среду, рассказали РИА Новости, что изначально приобретали авиабилеты с вылетом из Сочи, полет прошел комфортно. Элина и Анастасия прибыли рейсом "Азимута", по их словам, Sukhoi Superjet был почти заполнен. "Раньше мы летали через Сочи, так как аэропорт в Краснодаре был закрыт. Это наш первый международный перелет за три года, будем первооткрывателями... Изначально у нас был перелет из Сочи, но авиакомпания предложила нам заменить рейс на Краснодар - Стамбул. Соответственно, и обратно будем вылетать в Краснодар уже", - рассказала Анастасия. "Всё очень комфортно и очень быстро. Билет обошелся в 13 тысяч рублей на человека, но это тот, который приобретали с перелетом из Сочи", - поделилась впечатлениями Элина, до этого не посещавшая турецкий мегаполис. Загрузка борта составила 86 пассажиров, сообщили ранее в пресс-службе "Аэродинамики", в которую входит международный аэропорт Краснодара. В среду первые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения. Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

https://ria.ru/20250917/stambul-2042557516.html

https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042546422.html

https://ria.ru/20250917/passazhiry-2042487577.html

краснодар

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, россия, стамбул, аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100)