Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/polet-2042576947.html
Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете
Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете - РИА Новости, 17.09.2025
Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете
Пассажиры первого за три года рейса из Краснодара в Стамбул, который приземлился в Стамбульском аэропорту (IST) в среду, рассказали РИА Новости, что изначально... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T20:35:00+03:00
2025-09-17T20:35:00+03:00
краснодар
россия
стамбул
аэрофлот
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041233962_0:0:3234:1820_1920x0_80_0_0_5c5e5bf9b779f77410667bd94300eaf9.jpg
СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Пассажиры первого за три года рейса из Краснодара в Стамбул, который приземлился в Стамбульском аэропорту (IST) в среду, рассказали РИА Новости, что изначально приобретали авиабилеты с вылетом из Сочи, полет прошел комфортно. Элина и Анастасия прибыли рейсом "Азимута", по их словам, Sukhoi Superjet был почти заполнен. "Раньше мы летали через Сочи, так как аэропорт в Краснодаре был закрыт. Это наш первый международный перелет за три года, будем первооткрывателями... Изначально у нас был перелет из Сочи, но авиакомпания предложила нам заменить рейс на Краснодар - Стамбул. Соответственно, и обратно будем вылетать в Краснодар уже", - рассказала Анастасия. "Всё очень комфортно и очень быстро. Билет обошелся в 13 тысяч рублей на человека, но это тот, который приобретали с перелетом из Сочи", - поделилась впечатлениями Элина, до этого не посещавшая турецкий мегаполис. Загрузка борта составила 86 пассажиров, сообщили ранее в пресс-службе "Аэродинамики", в которую входит международный аэропорт Краснодара. В среду первые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения. Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250917/stambul-2042557516.html
https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042546422.html
https://ria.ru/20250917/passazhiry-2042487577.html
краснодар
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041233962_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_ffc38d909b7fa0affb8f4faf1c8600fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, россия, стамбул, аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Краснодар, Россия, Стамбул, Аэрофлот, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете

Пассажиры первого за три года рейса из Краснодара в Стамбул довольны полетом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Пассажиры первого за три года рейса из Краснодара в Стамбул, который приземлился в Стамбульском аэропорту (IST) в среду, рассказали РИА Новости, что изначально приобретали авиабилеты с вылетом из Сочи, полет прошел комфортно.
Элина и Анастасия прибыли рейсом "Азимута", по их словам, Sukhoi Superjet был почти заполнен.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Первый после трехлетнего перерыва рейс из Краснодара приземлился в Стамбуле
Вчера, 18:34
"Раньше мы летали через Сочи, так как аэропорт в Краснодаре был закрыт. Это наш первый международный перелет за три года, будем первооткрывателями... Изначально у нас был перелет из Сочи, но авиакомпания предложила нам заменить рейс на Краснодар - Стамбул. Соответственно, и обратно будем вылетать в Краснодар уже", - рассказала Анастасия.
"Всё очень комфортно и очень быстро. Билет обошелся в 13 тысяч рублей на человека, но это тот, который приобретали с перелетом из Сочи", - поделилась впечатлениями Элина, до этого не посещавшая турецкий мегаполис.
Загрузка борта составила 86 пассажиров, сообщили ранее в пресс-службе "Аэродинамики", в которую входит международный аэропорт Краснодара.
В среду первые после трехлетнего перерыва рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар и "Азимута" из Стамбула в Краснодар приземлились в аэропорту назначения.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Аэропорт Краснодара обслужил почти 500 пассажиров в первый день работы
Вчера, 17:56
Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Пассажиры первого за три года рейса в Краснодар рады возобновлению полетов
Вчера, 14:49
 
КраснодарРоссияСтамбулАэрофлотSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала