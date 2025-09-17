Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете
Пассажиры первого за три года рейса из Краснодара в Стамбул довольны полетом
Международный аэропорт Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 17 сен - РИА Новости. Пассажиры первого за три года рейса из Краснодара в Стамбул, который приземлился в Стамбульском аэропорту (IST) в среду, рассказали РИА Новости, что изначально приобретали авиабилеты с вылетом из Сочи, полет прошел комфортно.
Элина и Анастасия прибыли рейсом "Азимута", по их словам, Sukhoi Superjet был почти заполнен.
"Раньше мы летали через Сочи, так как аэропорт в Краснодаре был закрыт. Это наш первый международный перелет за три года, будем первооткрывателями... Изначально у нас был перелет из Сочи, но авиакомпания предложила нам заменить рейс на Краснодар - Стамбул. Соответственно, и обратно будем вылетать в Краснодар уже", - рассказала Анастасия.
"Всё очень комфортно и очень быстро. Билет обошелся в 13 тысяч рублей на человека, но это тот, который приобретали с перелетом из Сочи", - поделилась впечатлениями Элина, до этого не посещавшая турецкий мегаполис.
Загрузка борта составила 86 пассажиров, сообщили ранее в пресс-службе "Аэродинамики", в которую входит международный аэропорт Краснодара.
Минтранс РФ ранее сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.