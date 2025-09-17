https://ria.ru/20250917/perspektivy--2042394595.html

На Алтае обсудили общие перспективы развития России и Казахстана

На Алтае обсудили общие перспективы развития России и Казахстана

На Алтае обсудили общие перспективы развития России и Казахстана

Общие перспективы развития России и Казахстана обсудили в кулуарах форума "Алтай - прародина тюрков" в Республике Алтай, сообщил журналистам госсоветник... РИА Новости, 17.09.2025

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Общие перспективы развития России и Казахстана обсудили в кулуарах форума "Алтай - прародина тюрков" в Республике Алтай, сообщил журналистам госсоветник Казахстана Ерлан Карин. "Сегодняшнее мероприятие… это широкая платформа для гуманитарного сотрудничества, поскольку здесь идет обмен мнениями по широкому кругу вопросов, начиная с истории, заканчивая вопросами сотрудничества в сфере культуры. У нас и в кулуарах в сегодняшней конференции состоялись обстоятельные, содержательные беседы, где мы говорили не только об общих корнях, но, самое главное, об общих перспективах развития", - отметил Карин. Госсоветник подчеркнул, что сейчас на Алтае реализуются большие инфраструктурные проекты. "Хочу отметить, что такие же процессы активно идут и в казахстанской части Алтая. Реализовывается очень много разных инфраструктурных проектов в области транспорта, логистики… Подобные конференции дают новый импульс к таким контактам", - сказал Карин.

Новости

