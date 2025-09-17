https://ria.ru/20250917/perspektivy--2042394595.html
На Алтае обсудили общие перспективы развития России и Казахстана
На Алтае обсудили общие перспективы развития России и Казахстана - РИА Новости, 17.09.2025
На Алтае обсудили общие перспективы развития России и Казахстана
Общие перспективы развития России и Казахстана обсудили в кулуарах форума "Алтай - прародина тюрков" в Республике Алтай, сообщил журналистам госсоветник... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:49:00+03:00
2025-09-17T09:49:00+03:00
2025-09-17T09:49:00+03:00
ерлан карин
республика алтай
казахстан
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62d2da034d31a7542a16f637f885edc.jpg
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Общие перспективы развития России и Казахстана обсудили в кулуарах форума "Алтай - прародина тюрков" в Республике Алтай, сообщил журналистам госсоветник Казахстана Ерлан Карин. "Сегодняшнее мероприятие… это широкая платформа для гуманитарного сотрудничества, поскольку здесь идет обмен мнениями по широкому кругу вопросов, начиная с истории, заканчивая вопросами сотрудничества в сфере культуры. У нас и в кулуарах в сегодняшней конференции состоялись обстоятельные, содержательные беседы, где мы говорили не только об общих корнях, но, самое главное, об общих перспективах развития", - отметил Карин. Госсоветник подчеркнул, что сейчас на Алтае реализуются большие инфраструктурные проекты. "Хочу отметить, что такие же процессы активно идут и в казахстанской части Алтая. Реализовывается очень много разных инфраструктурных проектов в области транспорта, логистики… Подобные конференции дают новый импульс к таким контактам", - сказал Карин.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015288328.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023734794.html
республика алтай
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/64/1522806404_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1445221aed53942a55ce0f09e70b6487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ерлан карин, республика алтай, казахстан, россия, в мире
Ерлан Карин, Республика Алтай, Казахстан, Россия, В мире
На Алтае обсудили общие перспективы развития России и Казахстана
Общие перспективы развития России и Казахстана обсудили на форуме на Алтае