09:49 17.09.2025
На Алтае обсудили общие перспективы развития России и Казахстана
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Общие перспективы развития России и Казахстана обсудили в кулуарах форума "Алтай - прародина тюрков" в Республике Алтай, сообщил журналистам госсоветник Казахстана Ерлан Карин. "Сегодняшнее мероприятие… это широкая платформа для гуманитарного сотрудничества, поскольку здесь идет обмен мнениями по широкому кругу вопросов, начиная с истории, заканчивая вопросами сотрудничества в сфере культуры. У нас и в кулуарах в сегодняшней конференции состоялись обстоятельные, содержательные беседы, где мы говорили не только об общих корнях, но, самое главное, об общих перспективах развития", - отметил Карин. Госсоветник подчеркнул, что сейчас на Алтае реализуются большие инфраструктурные проекты. "Хочу отметить, что такие же процессы активно идут и в казахстанской части Алтая. Реализовывается очень много разных инфраструктурных проектов в области транспорта, логистики… Подобные конференции дают новый импульс к таким контактам", - сказал Карин.
ерлан карин, республика алтай, казахстан, россия
Ерлан Карин, Республика Алтай, Казахстан, Россия, В мире
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - РИА Новости. Общие перспективы развития России и Казахстана обсудили в кулуарах форума "Алтай - прародина тюрков" в Республике Алтай, сообщил журналистам госсоветник Казахстана Ерлан Карин.
"Сегодняшнее мероприятие… это широкая платформа для гуманитарного сотрудничества, поскольку здесь идет обмен мнениями по широкому кругу вопросов, начиная с истории, заканчивая вопросами сотрудничества в сфере культуры. У нас и в кулуарах в сегодняшней конференции состоялись обстоятельные, содержательные беседы, где мы говорили не только об общих корнях, но, самое главное, об общих перспективах развития", - отметил Карин.
Ерлан Карин, Республика Алтай, Казахстан, Россия
 
 
