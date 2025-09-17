https://ria.ru/20250917/passazhiry-2042487577.html

Пассажиры первого за три года рейса в Краснодар рады возобновлению полетов

Открытие аэропорта Краснодара после трехлетного перерыва упростит коммуникацию с регионом и позволит чаще видеться с близкими людьми, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 17.09.2025

КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара после трехлетного перерыва упростит коммуникацию с регионом и позволит чаще видеться с близкими людьми, считают опрошенные РИА Новости пассажиры рейса Москва - Краснодар. Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот", самолет вылетел из "Шереметьево" утром в среду, время в пути, по расчетам РИА Новости, составило 3 часа 23 минуты. "Довольны очень, у нас тут (в Краснодаре - ред.) родители и друзья живут, а в последнее время редко получалось видеться… теперь надеемся, что чаще будем", - рассказал один из пассажиров. "К родственникам летим, они по телевизору как увидели, что открыли аэропорт - сразу нам позвонили, и дочка билеты нам купила… Так проще, конечно, на самолете и быстрее", - поделился еще один собеседник агентства. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

