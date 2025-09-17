Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры первого за три года рейса в Краснодар рады возобновлению полетов - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 17.09.2025 (обновлено: 14:50 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/passazhiry-2042487577.html
Пассажиры первого за три года рейса в Краснодар рады возобновлению полетов
Пассажиры первого за три года рейса в Краснодар рады возобновлению полетов - РИА Новости, 17.09.2025
Пассажиры первого за три года рейса в Краснодар рады возобновлению полетов
Открытие аэропорта Краснодара после трехлетного перерыва упростит коммуникацию с регионом и позволит чаще видеться с близкими людьми, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T14:49:00+03:00
2025-09-17T14:50:00+03:00
андрей никитин (политик)
краснодар
россия
москва
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
экономика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042418005_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98dd330ae7ce9631c88d98a6c8c24c24.jpg
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара после трехлетного перерыва упростит коммуникацию с регионом и позволит чаще видеться с близкими людьми, считают опрошенные РИА Новости пассажиры рейса Москва - Краснодар. Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот", самолет вылетел из "Шереметьево" утром в среду, время в пути, по расчетам РИА Новости, составило 3 часа 23 минуты. "Довольны очень, у нас тут (в Краснодаре - ред.) родители и друзья живут, а в последнее время редко получалось видеться… теперь надеемся, что чаще будем", - рассказал один из пассажиров. "К родственникам летим, они по телевизору как увидели, что открыли аэропорт - сразу нам позвонили, и дочка билеты нам купила… Так проще, конечно, на самолете и быстрее", - поделился еще один собеседник агентства. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250911/aeroport-2041236176.html
https://ria.ru/20250915/gelendzhik-2042075409.html
краснодар
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы.
2025-09-17T14:49
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042418005_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23a8f444e21a36f31d723b1c76e6421d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей никитин (политик), краснодар, россия, москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), экономика, общество
Андрей Никитин (политик), Краснодар, Россия, Москва, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Экономика, Общество
Пассажиры первого за три года рейса в Краснодар рады возобновлению полетов

Пассажиры первого за 3 года рейса в Краснодар рады возобновлению авиасообщения

Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара после трехлетного перерыва упростит коммуникацию с регионом и позволит чаще видеться с близкими людьми, считают опрошенные РИА Новости пассажиры рейса Москва - Краснодар.
Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот", самолет вылетел из "Шереметьево" утром в среду, время в пути, по расчетам РИА Новости, составило 3 часа 23 минуты.
Тренировочная регистрация на рейс в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара
11 сентября, 16:10
"Довольны очень, у нас тут (в Краснодаре - ред.) родители и друзья живут, а в последнее время редко получалось видеться… теперь надеемся, что чаще будем", - рассказал один из пассажиров.
"К родственникам летим, они по телевизору как увидели, что открыли аэропорт - сразу нам позвонили, и дочка билеты нам купила… Так проще, конечно, на самолете и быстрее", - поделился еще один собеседник агентства.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме
15 сентября, 17:29
 
Андрей Никитин (политик)КраснодарРоссияМоскваАэрофлотШереметьево (аэропорт)ЭкономикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала