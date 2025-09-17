https://ria.ru/20250917/pasler--2042438200.html

Глава Свердловской области отправил в отставку двух министров

свердловская область

денис паслер

совет федерации рф

политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку двух министров регионального правительства - министра цифрового развития и связи Михаила Пономарькова и министра экономики и территориального развития Руслана Садыкова, их обязанности возьмут на себя заместители, следует из сообщения департамента информполитики региона. Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области во вторник. В соответствии с уставом региона, областное правительство ушло в отставку. В тот же день трудовые договоры министра цифрового развития и связи, а также министра экономики и территориального развития были расторгнуты. Остальные министры и заместители губернатора будут продолжать выполнять обязанности до формирования нового правительства. "В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры с Михаилом Пономарьковым и Русланом Садыковым расторгнуты с 16.09.2025 без возложения обязанностей. Исполнение обязанностей министров возложено на заместителей: министра цифрового развития и связи Свердловской области — Алексея Сабурова; министра экономики и территориального развития Свердловской области — Татьяну Гладкову", - следует из сообщения. В среду департамент информполитики региона сообщил о том, что Денис Паслер подписал указ, согласно которому сенатор Виктор Шептий продолжит представлять Свердловскую область в Совете Федерации.

свердловская область

свердловская область, денис паслер, совет федерации рф, политика