Прощание с Юрием Папко пройдет 20 сентября

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России, балетмейстером Юрием Папко состоится в субботу в Москве в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах, сообщил Большой театр. Папко ушел из жизни в среду в возрасте 85 лет. "Прощание с Юрием Викторовичем Папко пройдет 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах (улица Большая Грузинская, 13). Отпевание начнется в 13 часов", - говорится в сообщении на сайте театра. Папко служил в Большом театре с 1958 года, в 60-70-е годы был одним из ведущих характерных танцовщиков труппы. В 1982 году он покинул театр, а спустя годы вновь вернулся в Большой сначала в качестве руководителя мимического ансамбля, а с момента основания и до самого последнего времени сотрудничал с Молодежной оперной программой Большого театра, где обучал сценическому движению будущих звезд оперной сцены.

