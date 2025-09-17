https://ria.ru/20250917/orvi-2042367730.html

Эпидемии ОРВИ в России не будет, заявил Онищенко

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Эпидемии ОРВИ в России не будет, будет только эпидемический подъем заболеваемости, а к концу сентября ожидается спад, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость ОРВИ выросла в РФ за неделю на 63,8%, а среди школьников - в два раза. "Конечно, будет эпидемический подъем заболеваемости, как всегда, он должен быть. Эпидемии, пандемии не будет. Для того, чтобы была пандемия, нужен новый вирус. Сейчас, по всем прогнозам, которые составлены на мировом уровне с участием нашей страны, каких-то новых пандемических штаммов вируса нет. Есть новые вирусы, но они не обладают теми свойствами, о которых я сказал", - сказал Онищенко. Он подчеркнул, что сегодня заболеваемость острыми респираторными инфекциями по всей стране находится на уровне среднемноголетних показателей, которые отслеживаются десятилетиями. "Подъем заболеваемости будет, поэтому мы сегодня и говорим, что надо привить семь миллионов человек новой четырехкомпонентной вакциной", - добавил Онищенко. Он отметил, что рост заболеваемости ОРВИ школьников связан с тем, что 1 сентября они начали учиться и контактировать друг с другом, с 7 сентября начался подъем, который ранее был спрогнозирован. "Потом, к концу сентября, будет спад, потому что та структура заболеваемости, которую отслеживают в мире и у нас, пока там нет какого-то гриппа, единичные случаи. Есть парагриппы, есть другие группы вирусов, которые в удельном весе среди всех циркулирующих форм вируса занимают 10-12%", - пояснил академик. Он добавил, что подъем заболеваемости всегда отмечается в сентябре, потому что начинают обучение также студенты, а родители вслед за детьми приступают к работе после отдыха.

