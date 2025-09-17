https://ria.ru/20250917/orden-2042393077.html
Токаев наградил патриарха Кирилла орденом "Алтын Кыран"
Токаев наградил патриарха Кирилла орденом "Алтын Кыран" - РИА Новости, 17.09.2025
Токаев наградил патриарха Кирилла орденом "Алтын Кыран"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом "Алтын Кыран" ("Золотой орел") за вклад в укрепление... РИА Новости, 17.09.2025
АСТАНА, 17 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом "Алтын Кыран" ("Золотой орел") за вклад в укрепление духовных связей между народами, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Встреча состоялась на полях проходящего в Астане VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. "Касым-Жомарт Токаев за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом "Алтын Кыран", - говорится в сообщении. Орден, о котором идет речь, - знак высшей степени отличия Республики Казахстан. Этим орденом награждаются за исключительные государственные заслуги перед республикой. Кандидатуры для награждения орденом "Алтын Кыран" определяются президентом страны. Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит в столице Казахстана 16-18 сентября, среди его участников - духовные лидеры более чем из 60 стран. Тема форума - "Диалог религий: синергия во имя будущего".
Награждение патриарха Кирилла орденом "Золотой орел"
Президент Казахстана Токаев наградил патриарха Кирилла орденом "Золотой орел" - за вклад в укрепление духовных связей между народами
Токаев наградил патриарха Кирилла орденом "Алтын Кыран"
Токаев наградил патриарха Кирилла орденом "Алтын Кыран" за укрепление связей