Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде приблизились к созданию источника рентгена размером со смартфон - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/nauka-2042289937.html
В Белгороде приблизились к созданию источника рентгена размером со смартфон
В Белгороде приблизились к созданию источника рентгена размером со смартфон - РИА Новости, 17.09.2025
В Белгороде приблизились к созданию источника рентгена размером со смартфон
Первый шаг к созданию рентгеновских аппаратов размером со смартфон сделали специалисты НИУ БелГУ. Ученые выявили, при каких условиях портативное устройство... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T07:00:00+03:00
2025-09-17T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
белгород
армения
великобритания
scientific reports
белгородский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042291941_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_632024707477989a8dcaeff3e763e1f4.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первый шаг к созданию рентгеновских аппаратов размером со смартфон сделали специалисты НИУ БелГУ. Ученые выявили, при каких условиях портативное устройство будет стабильным и долговечным. Результаты представлены в Scientific Reports.Большие размеры медицинских и промышленных рентгеновских аппаратов обусловлены массивными внутренними элементами: рентгеновской трубкой, которая генерирует излучение при подаче высокого напряжения, и детектором в защитном кожухе, рассказали в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ БелГУ).Из-за этого такие устройства сложны в перемещении, громоздки и потребляют большое количество электроэнергии, добавили в вузе.Увеличение трубки позволяет наращивать мощность и проникающую способность рентгеновских лучей, а детектора — улавливать большее количество сигналов и получать точную картину исследуемого объекта. Однако во многих задачах медицинской диагностики и анализа материалов нет необходимости в повышении этих характеристик, добавил доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики НИУ БелГУ Андрей Олейник.Ученые НИУ БелГУ совместно с коллегами из Армении, Великобритании и Германии определили условия, при которых кристалл танталата лития (LiTaO3) размером 1 см способен стабильно и воспроизводимо генерировать рентгеновские лучи достаточной для медицинских целей энергии. При повышении температуры на 10 º - 20 ºС в условиях вакуума подобные кристаллы становятся источниками сильного электрического поля, что и приводит к генерации рентгеновского излучения."Мы нашли ответственный за успех параметр — это закон циклического изменения температуры кристалла, напоминающий по форме синусоиду. Он позволяет плавно менять амплитуду генерируемого поля и резко снижает вероятность электрических пробоев, которые и приводили к нестабильностям. Тонкая настройка геометрии эксперимента, давления остаточного газа, закона изменения температуры и позволяет добиваться стабильного режима работы, или наоборот, сваливаться в нестабильный", — пояснил Олейник.Специалист отметил, что около 20 лет назад был представлен подобный источник рентгеновских лучей, который на какое-то время произвел фурор благодаря своему функционалу, питанию от девятивольтовой батарейки и размерам, немногим больше спичечного коробка. Однако из-за нестабильности излучения через несколько лет производство подобных источников прекратилось и больше никто не пытался производить пироэлектрические источники, считая их неэффективными и неконтролируемыми."Мы поставили перед собой цель избавиться от причин, вызывающих нестабильность генерации частиц, и нам это удалось, но теперь эти принципы надо перенести в компактную форму для реального использования вне лабораторий. Такие устройства могут быть рабочими лошадками в автомобилях скорой помощи, травмпунктах, сталелитейных цехах и даже в ювелирном деле", — прокомментировал ученый.В будущем специалисты планируют собрать прототип переносного устройства для анализа реальных объектов с помощью рентгеновского излучения, а также изучить фундаментальные вопросы, связанные с механизмами испускания рентгеновских лучей. Также коллектив НИУ БелГУ совместно с английскими учеными изучит материалы, способные эффективно превращать тепловую энергию в электричество.
https://ria.ru/20250826/nauka-2037486788.html
https://ria.ru/20240702/nauka-1956584243.html
https://ria.ru/20250707/nauka-2026734506.html
белгород
армения
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042291941_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_73932a693c7faef690d438187e61cf06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, белгород, армения, великобритания, scientific reports, белгородский государственный университет, рентген, медицина, техника
Наука, Наука, Университетская наука, Белгород, Армения, Великобритания, Scientific Reports, Белгородский государственный университет, рентген, Медицина, Техника

В Белгороде приблизились к созданию источника рентгена размером со смартфон

© Getty Images / Petri OeschgerРентгеновский снимок на телефоне
Рентгеновский снимок на телефоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Getty Images / Petri Oeschger
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первый шаг к созданию рентгеновских аппаратов размером со смартфон сделали специалисты НИУ БелГУ. Ученые выявили, при каких условиях портативное устройство будет стабильным и долговечным. Результаты представлены в Scientific Reports.
Большие размеры медицинских и промышленных рентгеновских аппаратов обусловлены массивными внутренними элементами: рентгеновской трубкой, которая генерирует излучение при подаче высокого напряжения, и детектором в защитном кожухе, рассказали в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ БелГУ).
Ремонт самолета - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Белгороде найден способ сваривать детали самолетов "намертво"
26 августа, 07:00
Из-за этого такие устройства сложны в перемещении, громоздки и потребляют большое количество электроэнергии, добавили в вузе.
Увеличение трубки позволяет наращивать мощность и проникающую способность рентгеновских лучей, а детектора — улавливать большее количество сигналов и получать точную картину исследуемого объекта. Однако во многих задачах медицинской диагностики и анализа материалов нет необходимости в повышении этих характеристик, добавил доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики НИУ БелГУ Андрей Олейник.
Ученые НИУ БелГУ совместно с коллегами из Армении, Великобритании и Германии определили условия, при которых кристалл танталата лития (LiTaO3) размером 1 см способен стабильно и воспроизводимо генерировать рентгеновские лучи достаточной для медицинских целей энергии. При повышении температуры на 10 º - 20 ºС в условиях вакуума подобные кристаллы становятся источниками сильного электрического поля, что и приводит к генерации рентгеновского излучения.
Молодой человек делает рентген грудной клетки - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В России улучшили основной элемент рентгеновских аппаратов
2 июля 2024, 09:00
«
"Мы нашли ответственный за успех параметр — это закон циклического изменения температуры кристалла, напоминающий по форме синусоиду. Он позволяет плавно менять амплитуду генерируемого поля и резко снижает вероятность электрических пробоев, которые и приводили к нестабильностям. Тонкая настройка геометрии эксперимента, давления остаточного газа, закона изменения температуры и позволяет добиваться стабильного режима работы, или наоборот, сваливаться в нестабильный", — пояснил Олейник.
Специалист отметил, что около 20 лет назад был представлен подобный источник рентгеновских лучей, который на какое-то время произвел фурор благодаря своему функционалу, питанию от девятивольтовой батарейки и размерам, немногим больше спичечного коробка. Однако из-за нестабильности излучения через несколько лет производство подобных источников прекратилось и больше никто не пытался производить пироэлектрические источники, считая их неэффективными и неконтролируемыми.
Девушка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Найден способ прогнозировать заболевание, приводящее к бесплодию
7 июля, 09:00
"Мы поставили перед собой цель избавиться от причин, вызывающих нестабильность генерации частиц, и нам это удалось, но теперь эти принципы надо перенести в компактную форму для реального использования вне лабораторий. Такие устройства могут быть рабочими лошадками в автомобилях скорой помощи, травмпунктах, сталелитейных цехах и даже в ювелирном деле", — прокомментировал ученый.
В будущем специалисты планируют собрать прототип переносного устройства для анализа реальных объектов с помощью рентгеновского излучения, а также изучить фундаментальные вопросы, связанные с механизмами испускания рентгеновских лучей. Также коллектив НИУ БелГУ совместно с английскими учеными изучит материалы, способные эффективно превращать тепловую энергию в электричество.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаБелгородАрменияВеликобританияScientific ReportsБелгородский государственный университетрентгенМедицинаТехника
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала