https://ria.ru/20250917/nato-2042371043.html
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО - РИА Новости, 17.09.2025
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО
НАТО проиграет войну России на поле боя, поэтому первая прибегнет к ядерному оружию, заявил геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T03:42:00+03:00
2025-09-17T03:42:00+03:00
2025-09-17T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
туомас малинен
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032096932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef7bfff1625050fa8234f701aeb7f3af.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. НАТО проиграет войну России на поле боя, поэтому первая прибегнет к ядерному оружию, заявил геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен в соцсети X.Так он прокомментировал статью New York Times о впечатляющих объемах производства дронов в России.“Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию, поскольку конвенциональная война на поле боя уже проиграна”, — отметил Малинен.Президент России Владимир Путин в прошлогоднем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его мнению, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html
https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032096932_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9c97598e908dc97b31719cdea50d79ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, туомас малинен, владимир путин, такер карлсон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Туомас Малинен, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО
Профессор Туомас Малинен: НАТО проиграет войну России на поле боя