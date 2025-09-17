Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 17.09.2025 (обновлено: 10:02 17.09.2025)
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО - РИА Новости, 17.09.2025
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО
НАТО проиграет войну России на поле боя, поэтому первая прибегнет к ядерному оружию, заявил геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен в... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. НАТО проиграет войну России на поле боя, поэтому первая прибегнет к ядерному оружию, заявил геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен в соцсети X.Так он прокомментировал статью New York Times о впечатляющих объемах производства дронов в России.“Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию, поскольку конвенциональная война на поле боя уже проиграна”, — отметил Малинен.Президент России Владимир Путин в прошлогоднем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его мнению, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО

Профессор Туомас Малинен: НАТО проиграет войну России на поле боя

© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. НАТО проиграет войну России на поле боя, поэтому первая прибегнет к ядерному оружию, заявил геополитический аналитик и финский профессор Туомас Малинен в соцсети X.
Так он прокомментировал статью New York Times о впечатляющих объемах производства дронов в России.
“Очевидный факт, который я никогда бы не хотел увидеть в своей жизни, заключается в том, что, если разразится война между НАТО и Россией, именно альянс первым прибегнет к ядерному оружию, поскольку конвенциональная война на поле боя уже проиграна”, — отметил Малинен.
Президент России Владимир Путин в прошлогоднем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его мнению, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
