СМИ: Россия превратилась в "империю дронов"

СМИ: Россия превратилась в "империю дронов" - РИА Новости, 14.09.2025

СМИ: Россия превратилась в "империю дронов"

Россия благодаря увеличению производства БПЛА стала империей дронов, пишет New York Times. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14

2025-09-14T17:46:00+03:00

2025-09-14T17:46:00+03:00

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия благодаря увеличению производства БПЛА стала империей дронов, пишет New York Times."Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи дронов", — говорится в публикации.Журналисты отмечают, что в России произошла революция в производстве беспилотных аппаратов.Forbes 4 сентября писал, что украинские военные сталкиваются с нехваткой техники из-за ударов российских дронов. Издание отметило работу подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ, назвав его одним из самых эффективных на фронте.Замминистра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов.

россия

2025

Новости

