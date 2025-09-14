https://ria.ru/20250914/rossiya-2041877410.html
СМИ: Россия превратилась в "империю дронов"
14.09.2025
СМИ: Россия превратилась в "империю дронов"
Россия благодаря увеличению производства БПЛА стала империей дронов, пишет New York Times. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия благодаря увеличению производства БПЛА стала империей дронов, пишет New York Times."Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи дронов", — говорится в публикации.Журналисты отмечают, что в России произошла революция в производстве беспилотных аппаратов.Forbes 4 сентября писал, что украинские военные сталкиваются с нехваткой техники из-за ударов российских дронов. Издание отметило работу подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ, назвав его одним из самых эффективных на фронте.Замминистра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов.
СМИ: Россия превратилась в "империю дронов"
New York Times назвала Россию империей беспилотников