Экс-глава Молдавии призвал Кишинев вступать во все международные структуры - РИА Новости, 17.09.2025
07:55 17.09.2025
Экс-глава Молдавии призвал Кишинев вступать во все международные структуры
в мире
молдавия
казахстан
россия
владимир воронин
снг
евразийский экономический союз
кишинев
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Молдавии необходимо вступать во все международные структуры и сотрудничать с ними, в том числе с СНГ, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил, что Молдавия подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса. "У нас очень плохо развита психиатрическая служба. И, может быть, даже тех кандидатов на какие-то очень ответственные должности надо подвергать психологическому, психиатрическому анализу. Ну, как это можно? Наоборот, надо во многие структуры международные, европейские, СНГ вступать и расширять наше присутствие и наше сотрудничество", - заявил Воронин, комментируя решение властей Молдавии денонсировать значительную часть соглашений с СНГ. По его словам, членство в СНГ позволяет Молдавии получать опыт от возможности изучения того, как решают сложные вопросы, к примеру, власти Казахстана или России. "Это кроме пользы, кроме положительного результата, положительного эффекта, кроме развития (ничего не даст - ред.). Это обогащение, мы получаем бесплатный опыт от присутствия, от работы нашей в этих структурах международных и, прежде всего, составленных на основе бывших социалистических моделей в Советском Союзе", - добавил Воронин. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
в мире, молдавия, казахстан, россия, владимир воронин, снг, евразийский экономический союз, кишинев
В мире, Молдавия, Казахстан, Россия, Владимир Воронин, СНГ, Евразийский экономический союз, Кишинев
Экс-глава Молдавии призвал Кишинев вступать во все международные структуры

КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Молдавии необходимо вступать во все международные структуры и сотрудничать с ними, в том числе с СНГ, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин.
Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил, что Молдавия подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса.
"У нас очень плохо развита психиатрическая служба. И, может быть, даже тех кандидатов на какие-то очень ответственные должности надо подвергать психологическому, психиатрическому анализу. Ну, как это можно? Наоборот, надо во многие структуры международные, европейские, СНГ вступать и расширять наше присутствие и наше сотрудничество", - заявил Воронин, комментируя решение властей Молдавии денонсировать значительную часть соглашений с СНГ.
По его словам, членство в СНГ позволяет Молдавии получать опыт от возможности изучения того, как решают сложные вопросы, к примеру, власти Казахстана или России.
"Это кроме пользы, кроме положительного результата, положительного эффекта, кроме развития (ничего не даст - ред.). Это обогащение, мы получаем бесплатный опыт от присутствия, от работы нашей в этих структурах международных и, прежде всего, составленных на основе бывших социалистических моделей в Советском Союзе", - добавил Воронин.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
