https://ria.ru/20250917/metsola--2042395572.html
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев - РИА Новости, 17.09.2025
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев
Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:57:00+03:00
2025-09-17T09:57:00+03:00
2025-09-17T12:00:00+03:00
россия
киев
роберта метсола
европарламент
верховная рада украины
в мире
алексей гончаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042428585_0:0:2406:1353_1920x0_80_0_0_8196cdc6f89098722cfa33e5fff9470e.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. "Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь отметил, что в рамках визита планируется выступление Метсолы в украинском парламенте.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033495083.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042428585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cfd4741ce9b22b16464ce2337a0cf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, роберта метсола, европарламент, верховная рада украины, в мире, алексей гончаренко
Россия, Киев, Роберта Метсола, Европарламент, Верховная Рада Украины, В мире, Алексей Гончаренко
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев
Глава Европарламента Метсола прибыла с визитом в Киев