Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев

Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев - РИА Новости, 17.09.2025

Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. "Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь отметил, что в рамках визита планируется выступление Метсолы в украинском парламенте.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

