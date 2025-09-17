Рейтинг@Mail.ru
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 17.09.2025 (обновлено: 12:00 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/metsola--2042395572.html
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев - РИА Новости, 17.09.2025
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев
Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:57:00+03:00
2025-09-17T12:00:00+03:00
россия
киев
роберта метсола
европарламент
верховная рада украины
в мире
алексей гончаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042428585_0:0:2406:1353_1920x0_80_0_0_8196cdc6f89098722cfa33e5fff9470e.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. "Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь отметил, что в рамках визита планируется выступление Метсолы в украинском парламенте.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033495083.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042428585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cfd4741ce9b22b16464ce2337a0cf08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, роберта метсола, европарламент, верховная рада украины, в мире, алексей гончаренко
Россия, Киев, Роберта Метсола, Европарламент, Верховная Рада Украины, В мире, Алексей Гончаренко
Глава Европарламента прибыла с визитом в Киев

Глава Европарламента Метсола прибыла с визитом в Киев

© Фото : @RobertaMetsola/XГлава Европарламента Роберта Метсола во время визита в Киев. 17 сентября 2025
Глава Европарламента Роберта Метсола во время визита в Киев. 17 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : @RobertaMetsola/X
Глава Европарламента Роберта Метсола во время визита в Киев. 17 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла с визитом в Киев, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь отметил, что в рамках визита планируется выступление Метсолы в украинском парламенте.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Украина не переживет". Зеленский и ЕС тайно заключили сделку
6 августа, 08:00
 
РоссияКиевРоберта МетсолаЕвропарламентВерховная Рада УкраиныВ миреАлексей Гончаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала